科學班成醫科保證？ 家長期待、中南部的醫學夢更瘋狂

全國共有10所高中設有科學班，設立目標是為了培育兼具人文素養及科學專業知能的科學人才，但學生接受三年培育後，近十年僅二成四選讀基礎科學系，反倒有近四成學生讀工程、三成讀醫藥，遭外界質疑成了醫科保證班。

其中，台南一中、嘉義高中，每年幾乎一半以上的科學班畢業生選讀醫藥學系，甚至還傳出有學生對數學有興趣，卻被導師提醒「多讀點生物」，大人根深蒂固的醫學夢，粉碎了孩子成為科學人的理想。

科學班自2009年於建國中學、師大附中、竹科實中、台中一中、台南一中、高雄高中六校設立，兩年後再添武陵高中、彰化高中、嘉義高中等三校，北一女中則於四年前成立，全台共十校。教育部每年補助各校約300萬元，儘管每年僅提供約280個招生名額，仍吸引上千名國三生角逐，近兩年錄取率約8%。

學生在國三階段擠進科學班窄門後，學生要在高一、高二修完高中三年數理課程，並在高二暑假通過資格考才能升上高三。高三課程則由大學教授負責，學生要在一年內修讀大學課程微積分，以及普通物理、普通化學、普通生物至少三選一，並找大學教授指導，獨立完成個別研究後取得畢業資格。

不過在經過高中三年基礎科學訓練後，根據教育部近十屆科學班學生升學進路統計，有近四成五學生考上台大、一成考上陽明交大，但其中三成六畢業選讀電機、資訊等工程學系、三成一畢業選讀醫學、藥學、牙醫等醫藥學系，僅二成四畢業選讀物理、化學、數學等基礎科學系。

一名教育界人士分析，除了學生志向改變，即便時代已在進步，部份家長仍有「崇醫」觀念，就連科學班教師都有著根深蒂固的迷思。他提到，曾有科學班導師百般阻撓學生參與科學競賽，只為了讓學生有時間多念點書拚醫科。

另名知情人士則透露，曾有科學班訪視委員進入嘉義高中訪談學生後發現，有高一生對數學有興趣，也是班上第一名，老師卻要他多念點生物，未來考醫科。

科學班計畫發起人、台師大名譽教授林明瑞表示，「念什麼是學生的權利」，但來念就要遵守科學班的辦理規範。近年基礎科學與工程學系逐漸走向跨域應用，不再一支獨秀，林明瑞認為，工程學系與基礎科學系應要合併看待，換句話說，科學班近十年培育的科學人才比率超過六成，醫學系也不該說不是我們要培養的人才。

不過科學班被教育部高度控管，各校須在每學年結束後，由教育部安排專家學者及機關代表組成訪視小組，諮詢、查核各校輔導科學班計畫，並按甄選考試、課程教學、資格考試、個別科學研究及升學進路與輔導等績效評定等級，再依辦學績效決定下一學年招生人數與補助經費，已有學校連年被砍名額，只能對外宣稱是「少子化」影響。

但科學班學生畢業後讀了什麼科系，也是科學班評鑑項目之一。一位不具名科學班主任坦言，學生的選擇，學校無法預測與限制，且學生選讀醫藥學並不代表科學班教學品質不好，而是一種社會風氣；另名畢業於師大附中科學班的鍾同學也認為這項指標「不盡公平」，她表示，選擇進入科學班是國三的決定，如何期待國三生能決定高三畢業後的志向？

教育部表示，各科學班在招生宣導已強調設立宗旨是為了培育兼具人文素養及科學專業知能之科學傑出人才，鼓勵有志之學生踴躍報名參加甄選。不過學生進入高中科學班後，在高中三年逐步確立興趣、性向或生涯規畫則予以尊重。

嘉義高中則表示，各年度的學生選讀科系趨勢不一，去年確實有一半人數選讀醫科，但今年選讀電機、資工、自然科學相關科系人數也過半數，隨著台灣經濟發展趨向、高科技產業前程發展及醫療環境與醫病關係的問題，拚醫科已不再是學生的唯一選擇。

嘉義高中也說，嘉義地區就業機會較少，家長普遍會有讓孩子讀醫科的目標選項，在2019年衛福部的資料顯示，嘉義地區醫師密度是全台第二高，此部分會影響下一代，所以高社經地位的家長多半是醫師，在家庭因素影響下，培養子女考醫科的風氣盛行。

台南一中校長廖財固表示，雖然科學班的目標是培養科學傑出人才，但學生從國中上高中科學班還在性向探索期間，不應在此階段侷限學生要往哪個方向發展，且隨著產業發展的改變，觀念也在改變，學生讀醫並不一定會走臨床，而是走研究，目前醫學研究已和AI科技結合，也是未來趨勢，科學研究含意已更為廣泛。

廖財固也說，以南一中來說，即使是普通班，學生的選擇也在改變，過去是生醫學群多於理工學群，今年已是理工學群多於生醫學群，因網路發達，學生對整個世界產業發展更為了解，看的是未來就業發展與需求。