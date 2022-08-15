國際資訊奧林匹亞競賽傳捷報 台灣代表隊獲2金2銀

台灣參加第34屆國際資訊奧林匹亞競賽，8月14日自印尼傳來捷報，在88個地區及國家、349名學生參賽中，我國4名代表參賽學生總計獲得2金2銀，國際排名與南韓並列第4。

我國代表隊2位金牌獲獎者，分別是竹科實中學生劉恩溢（個人排名第19名），以及師大附中學生侯欣緯（個人排名第29名）。2位銀牌獲獎者來建國中學學生劉澈（個人排名第49名），以及賴昭勳（個人排名第80名），表現優異。

今年國際資訊奧林匹亞競賽共有70個隊伍抵達印尼參加現場賽，18個隊伍以線上方式參賽。我國今年參與國際資訊奧林匹亞參賽計畫，由國內大學10多位教授、學者組成輔導團隊，負責本年度選、培訓工作。從3867名學生歷經海選、初選、複選及決選等4階段，最終選出4名學生代表我國參加國際競賽。

代表團由國立臺灣師範大學副校長李忠謀擔任團長及隊長、台師大副教授王弘倫擔任副隊長，並由陽明交通大學教授蔡錫鈞，以及前國手黃上恩博士協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，代表團於8月6日出發前往印尼參賽，競賽活動於當地時間14日下午6時（台灣時間為下午7時）舉行閉幕暨頒獎典禮，並預訂於15日返抵國門。

侯欣緯在自傳中提及，上國中前就開始自學程式設計，並且在國中接觸到程式競賽，國三時參加了NPSC，意外地獲得第五名。另一方面她也很喜歡教學，高一時就擔任學校培訓講師，後來也多次負責學校培訓活動，並在社團中擔任負責教學的學術長。她認為，教學不僅能將比賽的經驗與技巧傳授給其他人，也使自己必須對各項知識有更透徹的暸解，讓實力更加紮實。

劉恩溢則說，自己在竹科實中雙語部求學，選訓營4個禮拜時漏掉的功課、考試等全部需要補完，但也在學校教師協助下，儘管高中生涯處於「蠟燭兩頭燒」的嚴苛狀態，也讓他能有機會活用兩個語言，還可以接觸到許多不同的科目，未來希望能在MIT，繼續研究資訊及許多相關的領域。

教育部表示，為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。