疫情悶太久！虎尾驚奇夏令營開玩 學童興奮手舞足蹈

雲林縣虎尾鎮風光明媚，頂溪社區貓咪彩繪、北溪社區剪紙藝術及虎尾糖廠、毛巾觀光工廠均是遠近馳名景點，鎮公所為讓在地學童暑假不留白，今起至本月25日舉辦2梯次驚奇夏令營，深遊特色景緻，認識故鄉。

疫情爆發至今2年多，不少活動因此暫停或延期舉辦，小五學童小玲說，已經2年沒有參加夏令營，且因停課不停學時，多數時間都待在家中，平時除了上課就是幫忙家務，今年可以像以前一樣出門活動，還能帶上弟妹們一起參加，直呼「好難得也好開心！」

家扶中心主任廖志文說，疫情重創的不只是人類生活變調，家庭經濟支柱的工作及收入來源也遭波及，尤其弱勢家庭最擔心的莫過於孩子照顧問題，適時舉辦活動能讓學童「有地方去」，也替家長分憂解勞。