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疫情悶太久！虎尾驚奇夏令營開玩 學童興奮手舞足蹈

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
疫情爆發以來不少活動暫停或延期舉辦，今年學童可以像以前一樣出門活動，笑到合不攏嘴。記者陳苡葳／攝影
疫情爆發以來不少活動暫停或延期舉辦，今年學童可以像以前一樣出門活動，笑到合不攏嘴。記者陳苡葳／攝影

雲林縣虎尾鎮風光明媚，頂溪社區貓咪彩繪、北溪社區剪紙藝術及虎尾糖廠、毛巾觀光工廠均是遠近馳名景點，鎮公所為讓在地學童暑假不留白，今起至本月25日舉辦2梯次驚奇夏令營，深遊特色景緻，認識故鄉。

疫情爆發至今2年多，不少活動因此暫停或延期舉辦，小五學童小玲說，已經2年沒有參加夏令營，且因停課不停學時，多數時間都待在家中，平時除了上課就是幫忙家務，今年可以像以前一樣出門活動，還能帶上弟妹們一起參加，直呼「好難得也好開心！」

家扶中心主任廖志文說，疫情重創的不只是人類生活變調，家庭經濟支柱的工作及收入來源也遭波及，尤其弱勢家庭最擔心的莫過於孩子照顧問題，適時舉辦活動能讓學童「有地方去」，也替家長分憂解勞。

虎尾鎮公所主任秘書周瑛坤說，此次2梯次營隊分別舉辦4天，營隊教師帶領家扶中心50名「小虎子」遨遊虎尾人文風景與民俗進行動態活動，也到圖書館借閱書籍，沈浸書香找尋內心平靜，接著手作多肉植物盆栽、茶道，從體驗中探索驚奇知識。

多數活動因疫情暫停或延期舉辦，使學童悶太久了，雲林虎尾鎮公所今年暑假舉辦「驚奇夏令營」，50個名額被秒殺。記者陳苡葳／攝影
多數活動因疫情暫停或延期舉辦，使學童悶太久了，雲林虎尾鎮公所今年暑假舉辦「驚奇夏令營」，50個名額被秒殺。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮公所主辦驚奇夏令營，帶領家扶中心50名學童「玩多肉」自製盆栽。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮公所主辦驚奇夏令營，帶領家扶中心50名學童「玩多肉」自製盆栽。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮「驚奇夏令營」第1梯次活動今天開跑。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮「驚奇夏令營」第1梯次活動今天開跑。記者陳苡葳／攝影

家扶中心 疫情 夏令營

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