孩子童年不只是3C 鹽水國小暑期實體竹藝創作營趣味多

台南市鹽水國小辦理竹藝創作營，課程融合本土俗諺與繪本以及竹藝創作，透過跨領域教學，重現在地課程美學，小朋友暑期暫時擺脫3C產品開心到校體驗，有更多元童年回憶。

鹽水國小申請國教署夏日樂學計畫，結合校內藝術與本土語教師以及社團法人台南市竹會傳統藝師團隊，安排兩周上課。

延續去年夏日樂學課程，這次更結合「永續城鄉」議題，把「蜂炮原鄉」主題融入課程中，結合跨領域課程繪本教學及架搭傳統竹炮台，讓學生思考如何在文化傳承與環境保護間取得平衡，體驗竹編創藝DIY，完成多項酷炫環保的竹製玩具及日用品，如竹風車、竹編扇、竹編杯墊、竹陀螺、竹編馬等。

學生陳語樂、潘雨彤表示，參與夏日樂學，能回到校園聽老師上課與大姐姐們學竹編杯墊很開心；五年級的楊清旭說，上竹編手做時需要靈巧雙手更需有耐心，只要用心去做就是最完美作品了。另名學生李守表示，特別喜歡老師帶領繪本課程，增加對竹子認知，原來竹子不但可做手工藝品，還是以前做車子及房子的材料。

竹藝師蔡惠婷表示，她設計多元竹藝創作課程，讓學生了解竹的韌性與用途多樣性，藉由個人創作或團體合作訓練創造力與團體合作。