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全國中小學科展 高雄市28件作品奪獎成績亮眼

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
陽明國小以割「聚」一「方」-切割重組正方形，獲得國小組數學科第一名。記者王昭月／翻攝
陽明國小以割「聚」一「方」-切割重組正方形，獲得國小組數學科第一名。記者王昭月／翻攝

第62屆全國中小學科學展覽會成績揭曉，高雄市35件作品參展有28件獲獎，12校獲前3名，15件作品獲特別獎，勇奪全國縣市團體冠軍，成績亮眼。

高雄市今年在全國科展大放異彩，參展作品中3件奪冠，6件第2名、4件第3名、佳作9件、探究精神獎3件、鄉土教材獎4件，民間機構獎5件，仁武高中國中部也奪下學校團體獎國中組冠軍。

仁武高中國中部「梅來演趣~探討台灣梅雨季之大氣流型演變與模擬」榮獲地球科學科組第1名，這項作品觀察台灣近13年來，每年梅雨季期間的逐日地面風場天氣圖，發展出流型的分析方法，歸納出顯著降雨與流型之間的關係，也成功模擬出滯留鋒結構，做為未來預測致災型梅雨的發生條件。

中正國防幹部預備學校「塑膠發電-PLA水解之燃料電池研究」獲得國中組化學科第1名，陽明國小以割「聚」一「方」-切割重組正方形獲得國小組數學科第1名。

高雄市深耕科學教育多年的高雄女中老師林孝正、明華國中老師吳德儀與陳晏閔並榮獲全國優良指導教師，高雄市整體成績勇奪全國縣市團體第1名殊榮，教育局長謝文斌肯定各級學校深耕科學教育，校園落實科普教育。

高雄市今年有35件作品參加全國中小學科展，其中28件獲獎，成續亮麗。記者王昭月／翻攝
高雄市今年有35件作品參加全國中小學科展，其中28件獲獎，成續亮麗。記者王昭月／翻攝

高雄市 數學科 科展

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