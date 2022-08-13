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台南高中生都在玩什麼？ 特色社團驚見「養蜂」、「Open醬」

聯合新聞網／ 綜合報導
台南高中特色社團相當多元，如新豐高中擁有全台高中職唯一的「養蜂社」。記者周宗禎／攝影
台南高中特色社團相當多元，如新豐高中擁有全台高中職唯一的「養蜂社」。記者周宗禎／攝影

108課綱鼓勵學生自主學習，其中社團也是極其重要的渠道之一，近日就有臉書粉專分享台南高中生近年曾興辦的81個特色社團，上頭赫然驚見「養蜂社」、「鬆餅欣賞社」和「Open醬社」等多元社團，許多網友看了也驚嘆不已，大讚時下高中生創意十足。

日前臉書粉專「台南式」列表整理出「台南高中學校特色社團」，讓大家一睹現在的高中生究竟都參加什麼社團。上頭詳列34所台南高中共計81個特色社團，活動類型相當多元，包括「狗go社」、「電音三太子社」、「堆高機社」、「鐵板燒社」、「Open醬社」、「蔬果雕刻社」、「傳說手遊社」、「卡巴迪研究社」、「養蜂社」、「鬆餅欣賞社」和「柯南偵探研究社」等。

許多網友看完後紛紛逗趣留言，「鬆餅欣賞社是因為鬆餅上面放鮪魚，所以慈濟高中的同學只能欣賞的意思嗎？」、「應該要組個福利社，社團時間全部的學生都帶到福利社去」、「我好奇躲喵喵社的社長找到了嗎？」、「那個鐵板燒社我覺得可以」、「千萬別惹養蜂社」。

不少人更讚嘆現下高中生的興趣相當多元，「同樣都是高中，為什麼他們的比較好玩？」、「居然湊得到人來成立社團，台南人真是與眾不同」、「高中社團這麼多元啊！太驚訝了~有的社團好趣味喔！」、「跟以前的差很多，感覺都是結合年輕人興趣所創立的，比較新潮的感覺」、「好羨慕哦…我當初都在公共服務社」。

根據本報報導指出，早在去（2021）年2月，台南市教育局就因應108課綱率先訂定學生社團活動課程注意事項，規定師資聘任標準，以及社團數必須高於每學年度的總班級數，並鼓勵學校社團結合社會資源，讓學生有更多元的發展空間。

台南 高中生 社團 108課綱

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