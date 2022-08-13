高雄中山工商斥資千萬打造 運動表現訓練中心風光啟用
高雄中山工商學生近8000人，是全國最大高中職校，不只餐飲科打響名號，也擁有最大規模運動團隊，選手屢屢得獎，發展成新特色，學校為此斥資千萬元成立「運動表現訓練中心」，激勵大家表現，教育部次長兼代理體育署長林騰蛟南下揭牌，並試踩飛輪體驗相關設備，看好學校發展前景。
中山工商校長林昭億表示，「運動表現訓練中心」占地約150坪，設有肌力訓練區、情境飛輪室及運動科學多功能檢測區，肌力訓練區可容60人同時訓練；情境飛輪室配備20台搭配影音虛擬實境的頂級飛輪，可模擬中橫等優美路徑，身歷其境。
運動科學多功能檢測區設有測力板、高階身體組成分析儀和光柵等運動科學儀器，中山工商董事長陳國清說，每項運動訓練有不同項目，可做運動測試及檢測肌耐力、心肺能力，讓孩子在精密的科學測驗下，達成訓練目標。
運動表現運動中心12日風光啟用，教育部常務次長林騰蛟、高市府運動發展局長侯尊堯、教育局長謝文斌率先體驗相關設備。林騰蛟說，科學化訓練是現今訓練趨勢，體育署今年6月掛牌成立國家級運科中心籌備處，中山工商也成立「運動表現訓練中心」，透過科學化訓練模式提升選手運動表現，期待在體育教學及運動競技領域開創新的里程碑。
中山工商全校體育選手約有180人，運動團隊含括男女排球、男女足球、空手道、射箭、射擊、男籃、女籃和棒球等隊伍。
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