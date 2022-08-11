高中生自主學習計畫「自創手寫字體」被讚爆 網友：我高中在幹嘛？

108課綱的自主學習計畫鼓勵學生進一步鑽研自身感興趣的主題，且不限任何主題及形式，近日就有兩位高中生以「製作手寫字體」為目標，耗時1年終於成功釋出他們獨創的「辰宇落雁體」，且供所有人免費下載使用，字體樣式曝光後，隨即被大批網友讚爆「超好看」，更有網友自嘲根本不知道自己高中時期在幹嘛。

「看到很讚的免費開源手寫字型『辰宇落雁體』釋出，剛下載完立刻來試打幾個詞給大家感覺一下。」一名網友在噗浪網站上分享了一款剛於昨（10）日釋出的免費字體，並訝異表示，製作該款字體的兩位設計師都還是高中生，讓他不禁感嘆「我高中在幹嘛？」

據線上平台GitHub介紹，兩位創作者分別是劉韋辰、王立宇，他們自創「辰宇落雁體」並授權開源釋出，供所有人自由使用、散佈和改作，唯有字體名稱不能擅自取用。

圖為創作者發佈的「辰宇落雁體」中文應用範例。圖擷自 GitHub

圖為創作者發佈的「辰宇落雁體」英文應用範例。圖擷自 GitHub

王立宇表示，他在去（2021）年8月開始關注字型相關議題，偶然一次看到同學劉韋辰的手寫字，便萌生出要製作手寫字體的想法，他也將該計畫與108課綱的自主學習結合，著手請教曾與YouTube頻道「壹加壹」聯手推出「粒線體」的justfont團隊，從前期的製作方向、製作字型的要點，到過程中的技術指導，皆獲得對方的熱心協助。

除了請教專業團隊，他們也在線上字型製作平台「守寫字網站」努力自學，「每週四我潛心鑽研的同時，韋辰就在一旁書寫，兩個人窩在圖書館的角落為心中的理想並肩努力著。」王立宇坦言，製作字體是枯燥的，得日復一日地書寫、修改與後製，但他們仍靠著對成果的想像堅持下來，「製作過程中並未覺得特別的我們，在第一次打出完整的句子時，卻被感動了。」

「辰宇落雁體」被分享到噗浪上後，獲得網友們一致好評，「真的好好看！剛剛在看GitHub發現兩位作者都是高中生也好震驚」、「謝謝設計師無私分享！真的很漂亮的一組字型」、「好喜歡這種字體，立馬下載了」、「好可愛！喜歡！」。還有一位正在學習製作字體的網友由衷表示，「要做出一套字型真的需要花費很多時間，而且免費開源真的是很了不起的事，希望大家都能給這兩位設計師更多的誇誇」。