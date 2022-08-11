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全國貓咪盃程式設計賽拿第一 台南這樣培養學生實力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲（後排左五）今天表揚參加全國貓咪盃程式設計競賽的獲獎團隊。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（後排左五）今天表揚參加全國貓咪盃程式設計競賽的獲獎團隊。記者鄭惠仁／攝影

台南市代表隊參加全國貓咪盃程式設計競賽，共獲得2金、3銀、6銅1佳作，總成績全國第一。市長黃偉哲今天下午表揚獲獎團隊，期許受獎學生對程式設計的學習能夠保持熱情、持續精進，未來成為各領域的數位人才。

市長黃偉哲表示，今年全國貓咪盃Scratch與AI程式設計示範賽競賽，是由22縣市先辦理預賽，選出260支縣市代表隊進行複賽，台南市代表隊能拿到12個獎，顯示出堅強的實力。

他說，為打造智慧城市，台南已經利用大數據與人工智慧解決城市問題，讓人民生活更為便利是南市府重要的施政目標，也是提升城市競爭力的關鍵指標。如在沙崙實驗場域，或者友愛市場樓上的link，就與微軟合作，包括自駕的marking等，世界尖端的公司就隱身在市場裡做研究。

今天共有12隊接受表揚，獲獎團隊有Scratch程式設計決賽國小動畫組第一名新進國小；國小遊戲組第一名東光國小、第三名和順國小；國中遊戲組第三名黎明中學。

另外在AI程式設計決賽中，國小組第三名海佃、歸南、大社國小、佳作歸南國小，國中組第二名安定、和順、歸仁國中，第三名後甲國中。其中獲得Scratch國小動畫組第一名的新進國小，以「設計你的好習慣」為題，生動呈現要養成學習需要的主動積極、以終為始、要事第一的3個好習慣。遊戲組第一名的東光國小，在「大航海：海洋的盡頭有著世界上最珍貴寶物」題目中，以豐富的程式動態效果與充滿想像的故事情節，設計出「深海探險」遊戲獲獎。

教育局長鄭新輝表示，108課綱已將程式教育納入國、高中課程，台南市參考歐美等先進國家及鄰近的韓國，將程式教育列為基礎課程，從三年級開始，每周至少一節以科技為基礎的跨域彈性學習課程，並將程式設計納入，從小培養學生AI程式設計的能力。

為協助全市國中小學校全面實施程式課程，已成立運算思維社群，編寫Scratch程式教材共455套、AI程式教材79套，並與可成文教基金會合作推動偏鄉學校程式教育。110學年度組隊參加程式設計競賽校數，較前年成長55% ，這些程式教育量的提升，直接反映在這次全國程式設計賽的亮眼成績。

台南 AI 黃偉哲 鄭新輝

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