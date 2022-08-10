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家齊師生策展「移動」 橫跨國際多樣性、轉化前進動能

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中舉辦社會科探究與實作成果展覽，學生展現多元學習。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中舉辦社會科探究與實作成果展覽，學生展現多元學習。記者鄭惠仁／攝影

台南市家齊高中社會科教師群在探究與實作課程上，引導社會組學生經一學期的研究方法與議題探索，今天發表並展覽成果。校長陳韻如表示，以「移動」為策展主軸，共展示46件海報，包含線上遊戲、繪本、桌遊、雜誌與影音Podcast，展現學生在議題研究上的多元觀點。

陳韻如說，策展主題橫跨國際時事、戰爭、在台移工、原住民、新住民，以及白色恐怖的政治受難者，其中，「時代之結」以家齊校友施水環女士的生命故事為主軸，讓白恐事件中的女性可以顯影、現身；也有學生日常關注的飲食文化，如以午餐團膳中常出現的黃金咖哩為主題，以「好哩咖在」展開辛香料的味覺之旅。

學生呈現的成果形式多樣化，包含小論文、圖畫書、小誌、影片、桌遊以及Podcast，家齊學生各循途徑，展現豐碩的學習成果。學生鄭云銨分享，視覺意象以漸變的流線象徵時空的浪潮與時代的趨勢；墨跡則代表往昔流轉留下的紀錄，成為現今學升剖析的素材。

社會科老師邱婉慧說，「移動」涉及時代變遷、移動路徑與情感認同的流動，在移動的過程中必然衍生各種問題和影響。社會科教師引導學生「從無到有」，透過嚴謹的學術探究與討論磨合，將此歷程轉化為未來前進的動能，成為溫暖且堅強的「人」。

參與「時代之結」探究的學生陳可珊、鄭云銨、蔡亞筑、劉馨表示，她們以白恐時代校友施水環的生命故事為發想，結合影音、紙本桌遊，進行闖關，經4關後獲取密碼，然後進入議題，了解施水環的生平故事與史觀，也藉此表達，每個人都是個體，不是誰屬於誰。

學生陳妘安、施庭瑜、鄭柏瑋則把施水環的故事，用繪本呈現，陳妘安說，用圖畫書的方式來表達，可讓讀者更能深入其境，體驗白恐時代的情境，自己也從課程中，更珍惜現在所擁有。

成果展覽即日起至9月20日，校外單位團體如欲入校參觀，請聯繫圖書館主任曾定璿，辦公室專線：06-2135650。

台南市家齊高中舉辦社會科探究與實作成果展覽，學生以繪本呈現。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中舉辦社會科探究與實作成果展覽，學生以繪本呈現。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中舉辦社會科探究與實作成果展覽，學生展現多元學習。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中舉辦社會科探究與實作成果展覽，學生展現多元學習。記者鄭惠仁／攝影

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