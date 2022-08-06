達文西發明展台灣摘29金10銀3銅 國際排名第一

2022年第三屆美國AII達文西國際發明展於台灣時間今天（8/6）傳回捷報，台灣首度參加便拿下29金10銀3銅，於15個參賽國家中國際排名第一。

美國AII達文西國際發明展由美國南猶他大學SUU，以及全美創新發明學會AII所主辦，今年共計美、中、韓、俄等15國參賽，共計148件作品，台灣最終拿下29面金牌，國際排名第一。

美國復臨中學高二生彭晧誠發明破損便會觸發警報的「可自動偵測破損的防護衣與生化衣」。防護衣內部以導電油墨印刷弱電系統單迴圈電路，若防護衣於工作時破損，迴路圖形被破壞就會形成斷路，觸發警報器。可於第一時間通知醫護人員更換防護衣，該發明獲得金牌並已申請多國專利。

年紀最輕金牌得主，康橋國際學校國一生汪泓輔、汪紘靖兄弟，兩人與台北美國學校任壽祥、任怡臻創作「可取代彈簧的創新型發電運動阻尼器」，可一邊健身一邊發電。

汪泓輔說，該發明讓運動器材更具淨零碳排放競爭力，且包含燈號設計，綠燈表示符合施力標準，可嘗試再提升施力阻尼等級；黃燈表示需再加把勁，紅燈表示施力不符合標準。

高雄女中高二生朱清瑄發明「星曆」，其設計12頁紙本或軟體所構成的星曆，改以觀察者的位置為圓心，天球上的恆星向內等距投影成圓形，藉由方位角和高度角標示更方便知道觀測目標的位置，且藉由紙本翻閱可以在白天或晚上知道恆星的位置，可取代傳統星座盤。該發明同樣拿下金牌。