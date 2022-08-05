永續、科技、創意 雲林永年中學營隊成果豐碩

雲林永年中學5天的「SDGs創新科技應用人文營」，今天成果發表，其中國二仁班表演「奇幻故事箱」，擔任男主角配音的陳彥宇說，為讓表演更流暢，這幾天回家後不是準備報告內容，就是練台詞，這次夏令營過得比學期間還精實。

這次的營隊課程豐富，學員不僅學習SDGs永續相關知識、分組編製電子報，高中部學生還得拍片、剪片。高一孝班李昶喻的說，製作電子報時學到不少提升閱讀力的方法，他也在老師的引導下寫完一篇長文，「明年還想參加！」

高二忠班楊詠婷是從國中部直升，曾參加過三次營隊的她表示，「這次營隊是我上過最棒的一次！」她印象最深的課程寫「敬意的來歷」，由於大家鮮少接觸大自然，寫作文前，老師先讓同學認識校園內的動植物，畫出「自然的臉譜」，再將這些經驗整合寫入文章，「在永年念書多年，但對校內動植物很陌生，這是我第一次認真研究校內的自然生態」。

永年中學校長王安順表示，現在多數學生經驗貧乏，過著學校、家裡「兩點一線」的生活，若再閱讀有限，很難累積出想法，或寫出有深度的文章，因此永年除了引入有創意的營隊，未來也打算讓學生參觀育幼院、養老院、監理所，去登山健行，累積生活經驗，拓展視野。