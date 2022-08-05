快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永續、科技、創意 雲林永年中學營隊成果豐碩

聯合報／ 教育事業部
近日雲林因午後雷雨多地傳淹水，永年高中高二孝班學生以此為主題，模仿記者訪問方式，探討全球氣候暖化問題。圖／教育事業部提供
近日雲林因午後雷雨多地傳淹水，永年高中高二孝班學生以此為主題，模仿記者訪問方式，探討全球氣候暖化問題。圖／教育事業部提供

雲林永年中學5天的「SDGs創新科技應用人文營」，今天成果發表，其中國二仁班表演「奇幻故事箱」，擔任男主角配音的陳彥宇說，為讓表演更流暢，這幾天回家後不是準備報告內容，就是練台詞，這次夏令營過得比學期間還精實。

這次的營隊課程豐富，學員不僅學習SDGs永續相關知識、分組編製電子報，高中部學生還得拍片、剪片。高一孝班李昶喻的說，製作電子報時學到不少提升閱讀力的方法，他也在老師的引導下寫完一篇長文，「明年還想參加！」

高二忠班楊詠婷是從國中部直升，曾參加過三次營隊的她表示，「這次營隊是我上過最棒的一次！」她印象最深的課程寫「敬意的來歷」，由於大家鮮少接觸大自然，寫作文前，老師先讓同學認識校園內的動植物，畫出「自然的臉譜」，再將這些經驗整合寫入文章，「在永年念書多年，但對校內動植物很陌生，這是我第一次認真研究校內的自然生態」。

永年中學校長王安順表示，現在多數學生經驗貧乏，過著學校、家裡「兩點一線」的生活，若再閱讀有限，很難累積出想法，或寫出有深度的文章，因此永年除了引入有創意的營隊，未來也打算讓學生參觀育幼院、養老院、監理所，去登山健行，累積生活經驗，拓展視野。

王安順雖本周才接任，但他過去就曾任永年校長，當時即將永年發展成一千八百人的大校。他說，新任期會順應新課綱開設「特色課程」，例如都會區國中才會開的AI、無人機等課程，讓雲林子弟能就近學習科技性課程，拉近城鄉差距。

雲林永年中學5天的「SDGs創新科技應用人文營」，今天各組成果發展後，劃下完美句點。圖／教育事業部提供
雲林永年中學5天的「SDGs創新科技應用人文營」，今天各組成果發展後，劃下完美句點。圖／教育事業部提供
永年中學夏令營成果發表，高中部學生認真了解其他班的作品。圖／教育事業部提供
永年中學夏令營成果發表，高中部學生認真了解其他班的作品。圖／教育事業部提供
永年中學高一忠班表演的主題是：給海洋生物多點生存空間。圖／教育事業部提供
永年中學高一忠班表演的主題是：給海洋生物多點生存空間。圖／教育事業部提供

雲林

延伸閱讀

雲林青年邱添璋聊創業甘苦 花藝相伴「擁抱自己」

全國柔道賽雲林小將傳捷報 兄弟檔虎虎生風雙雙奪金

豪雨行車視線不佳 國1雲林段2車擦撞、小貨車翻覆4傷

新北連辦3年環境永續營隊 侯友宜讚青年很有想法

相關新聞

北市芝山國小日照中心施工機具無圍欄 家長憂學童受傷

台北市政府規劃在芝山國小設置首間小學內的老人日間照顧中心但屢遭家長質疑未完全溝通。日照中心近日展開工程，數名家長上午到校...

永續、科技、創意 雲林永年中學營隊成果豐碩

雲林永年中學5天的「SDGs創新科技應用人文營」，今天成果發表，其中國二仁班表演「奇幻故事箱」，擔任男主角配音的陳彥宇說...

考A國中生就近選讀北港高中 學校發出獎學金逾43萬元

雲林縣北港高中今年有24名國中會考考A的學生報名入學，其中更有6人是5A的績優生，創近年來優榜生入學率新高，學校今天一口...

台南市永美獅子會今跨縣市捐款 送到嘉縣偏鄉鹿滿國小

台南市永美獅子會今日在嘉義縣竹崎鄉旅外傑出企業家董事長詹博雅號召下，由會長李錞羚帶領5名獅友，將5萬元的愛心捐款送到偏鄉...

校園會客室／校護關心開刀學生 兒也陪打球

台北市士林區溪山實小護理師王麗玲，在溪山實小服務超過十年，不僅對學校親師生提供健康全方位照護服務，更關心弱勢學童。校友小...

南市高一生黃敬芸 世界青少年跆拳賽抗伊朗奪銅

台南市跆拳道好手黃敬芸到保加利亞參加世界青少年跆拳道錦標賽，於女子44公斤級四強賽中，力抗伊朗選手，奪得銅牌，市長黃偉哲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。