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曾以野菜果腹半年　她盼接母親回台團聚今獲總統教育獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陳念琴（左起）、黃宜萱、曾林美婷、洪琳惠、鄭心宜、詹嘉育榮獲「2022總統教育獎」下午由蔡英文總統親自頒獎。合計56名學生獲得殊榮。記者蘇健忠／攝影
陳念琴（左起）、黃宜萱、曾林美婷、洪琳惠、鄭心宜、詹嘉育榮獲「2022總統教育獎」下午由蔡英文總統親自頒獎。合計56名學生獲得殊榮。記者蘇健忠／攝影

2022總統教育獎今天（8/5）舉行頒獎典禮，由總統蔡英文親自授獎。獲獎人、新住民之女曾林美婷自幼父親去世、母親扛起家計卻引發憂鬱症，不得不回越南休養。曾林美婷和哥哥輾轉流落寄養家庭，後由身障的姑姑接濟，三人曾以野菜果腹半年。曾林美婷今年錄取暨南大學東南亞系，她表示，決心學好媽媽的語言－越南話，盼創辦免費越南語平台共需要的人使用，也盼早日接母親回台團圓。

總統教育獎今天舉行頒獎典禮，高中組獲獎人曾林美婷為新住民之女，年幼時父親因意外去世，母親獨立扛起家計，卻因壓力引發疾病不得不強制送回越南。曾林美婷和哥哥輾轉流落在各寄養家庭間，曾失學數個月，飽嚐人情冷暖。

曾林美婷接受媒體訪問時表示，母親回越南後至今沒有再回來，國中時為了減輕家中負擔，國二就到腳踏車出租店打工，由於姑姑是輕度身障，雖受姑姑照料但三人互相扶持，也會幫姑姑洗澡、洗衣服，一同分擔家務。

面對人生困境，曾林美婷說，對自己能一路走來也趕到不可思議，過去有負面想法時沒有人能協助輔導，但就是說服自己，上天給了這樣的安排只能接受，遇到了每一件事就一步步克服、解決。

曾林美婷說，和母親視訊時因為不會說越南話，兩人只能隔著鏡頭相視而笑。選擇就讀暨大東南亞系，便是決心要學好媽媽的語言越南語，希望有朝一日能接母親回台團聚；未來也盼創辦越南語的教學平台，提供給有相似背景的人使用。

國中組獲獎人鄭心宜同為新住民，但小學三年級時父母因離異，母親被迫回鄉，父親收入不穩又受糖尿病之苦。鄭心宜則勤練鏢槍，8年級參加基隆市中小學聯合運動會，擲出43.03公尺成績打破全市紀錄。

鄭心宜表示，教練勉勵「要讓妳的紀錄留久一點」，於是第二擲、第四擲都破大會紀錄，也是告訴自己無論如何都要全力以付，且越努力會越幸運，未來盼進入師大體育系，成為運動教練作育英才。

曾林美婷榮獲2022總統教育獎，今年將入學暨南大學東南亞系，盼學好越南語，早日與母親團聚。記者蘇健忠／攝影
曾林美婷榮獲2022總統教育獎，今年將入學暨南大學東南亞系，盼學好越南語，早日與母親團聚。記者蘇健忠／攝影
標槍好手鄭心宜榮獲2022總統教育獎，她告訴自己，越努力將越幸運。記者蘇健忠／攝影
標槍好手鄭心宜榮獲2022總統教育獎，她告訴自己，越努力將越幸運。記者蘇健忠／攝影

越南 寄養家庭 新住民

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