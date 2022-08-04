桃園近5年總統教育獎得主英雄會 逆境正向故事激勵人心

桃園市今年有1位高中生、3位國小生獲得總統教育獎，市長鄭文燦除了頒獎，今天上午安排近5年獲總統教育獎學長姊回娘家，輔導諮詢的顧問團也出席盛會，分享學生們獲獎的喜悅。

活動取名「英雄會」，鄭文燦、輔導諮詢顧問團傾聽得獎者分享彼此力爭上游積極的人生觀，肯定他們故事激勵自我、奉獻利他。

得獎者之一桃園高中邱映蓉因妥瑞症語言表達困難，加上弱視無法聚焦，手部抓握、腿部肌肉控制力弱無法握筆，走路時衝太快煞不住，上課常重複出聲音，常遭到質疑的眼光不被接納，都被她樂觀、勇敢、强大心理能量化解於無形。

邱映蓉不畏困境，學習以鍵盤打字方式取代口語方式表達自己的內心世界，她熱愛文學，以文字展現生命的韌性，參加全國身心障礙者文藝獎，及全國高中閱讀心得寫作比賽獲佳績，還到身心診所「自閉症障礙者工作坊」分享心路歷程。

忠貞國小楊景翔歲因先天性尿道逆流經重大手術痊癒，3歲時又因車禍頸椎受傷手術，穿戴全身保護型鐵架，被同學嘲笑「機器人」，童年在復健、手術矯治中度過；楊景翔選擇樂觀、堅韌積極學習，在父母陪伴下克服生命困境。

茄苳國小顏瑋育父親車禍腦幹受傷、母親糖尿病、妹妹自閉症及學習障礙，他堅強面對困境，3歲起分擔家務，努力學習，參加圍棋比賽曾獲風城盃冠軍，2021IEYI世界青少年創客發明展台灣區選拔賽中獲國小組社會照顧類銅牌。黃偉明校長說，瑋育不因自己命運多舛而發展受限，積極的人生觀自律也助人。

大成國小施凱捷為白斑患者，常面對異樣眼光和言語霸凌，他不因此自暴自棄，反而更加奮發圖強課業成績優秀成為學霸，並熱心指導同學，學習跆拳道，即使對練讓腳趾變形也從不放棄，晉升到黑帶，他堅定的告訴自己「可以選擇將別人的指指點點變成我成長的動力」，還長期將儲蓄所得捐助偏鄉弱勢家庭和貧童就學，未來他想成為一名皮膚科醫師，幫助更多白斑患者。