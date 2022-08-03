中國信託金融園區新亮點 展出中國信託當代繪畫獎作品

民眾來到南港的中國信託金融園區，別忘了停下腳步，欣賞「中國信託當代繪畫獎」四件台灣當代繪畫作品。包括該獎首獎與優選共四件作品，由中國信託文教基金會典藏、中國信託銀行借展，即起於中國信託金融園區的公共空間及辦公區展出，讓中國信託的員工和訪客浸潤於當代藝術的氛圍之中。

當周代焌得獎作品「島嶼．今昔．思想起」在中信園區的A棟三樓展出，公共空間彷彿變身時空迴廊，將人帶進島嶼的歷史脈絡，更將你我反射其中。中國信託表示，原本在此處展示的作品，是澳洲藝術家瑞貝卡的翻頁時鐘裝置「自動旋轉的世界」，換展後常有員工、民眾驚覺「哪裡不一樣了」，進而好奇駐足。

周代焌作品屢被國內外美術館典藏。他很開心這件作品能從美術館的白盒子空間走出來、被企業典藏展示，吸引更多人觀賞。「跟以往典藏或展覽經驗相比，我更在乎這些『觀賞者的眼光』，因為他們並非特別到美術館看展覽，每一個停留，每一個眼神與想法，更讓我覺得有趣、值得探討。」

蔡宜儒「美好時光之無煙硝NO.19戰役」以卡漫角色、通訊軟體貼圖等童趣圖像，隱喻疫情的無常，巨幅作品放置於中信園區跨棟辦公空間的必經之路，極為醒目。謝牧岐繪畫裝置「戎克船上的靜物場景」、蘇煌盛水墨作品「今宵多珍重」也展示於不同辦公區域，讓中國信託員工能浸潤在當代藝術的氛圍，對作品產生興趣、甚至引發共鳴。

蘇煌盛表示，「中國信託當代繪畫獎」證明了，在這個時代，繪畫仍有很多的活力及可能性，「企業典藏有別於公家機關或私人典藏，會以更多方式呈現，能藉此拉近藝術、商業、不同文化社群的關係。」

蔡宜儒表示，疫情期間藝術圈低迷，這個獎項就像在空中施放燦爛煙火，藝術家深受鼓舞，「無論是藝術圈同溫層或非同溫層，對於作品的關注度明顯提升，很多熱衷繪畫的學生在關渡美術館看完展後提出反饋，相信這會成為培養皿，帶動更多年輕創作者投入。」

謝牧岐近年創作回歸於繪畫本身。他表示，獎項以「當代繪畫」為核心，是當初參賽的關鍵原因，「對於未來想往繪畫發展的創作者來說，這是個值得嚮往、試煉或是證明自己的表現平台。」

「中國信託當代繪畫獎」為全台唯一聚焦「當代繪畫」的獎項，彌補台灣綜合性獎項中逐漸被邊緣化的繪畫創作，透過徵件、展覽、典藏，持續以企業力量力挺年輕優秀的藝術家，進而推廣當代繪畫。

被問起辦獎過程最大的挑戰，中國信託文教基金會董事長馮寄台打趣表示，疫情期間辦獎挑戰雖大，「但最大的挑戰，是每個藝術家雄心萬丈，多以大幅作品競逐，讓團隊選擇展示地點時傷透腦筋。」此獎不限主題、不限媒材、不限尺寸，「我實在怕大家看錯，以為『只限大尺寸』。」