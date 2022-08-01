嘉中生奧奪2金、化奧1金 她備賽同時錄取台大牙醫

嘉義高中科學班應屆畢業生劉宸安及高二黃亮昕勇奪生物奧林匹亞競賽金牌，科學班高二的劉耀璘奪下化學奧林匹亞金牌，校方表示，劉宸安自律、負責，雖學科能力競賽未過區賽不能直接錄取生奧國手，仍考取進入培訓；劉宸安說，拿到金牌有壓力，希望自己未來做出不一樣的貢獻。

嘉中校長陳元泰說指出，連兩年出了五名國手，都摘金牌，尤其生奧去年和今年都有兩名同學奪金；嘉中校友事務基金會今頒發獎金、3名學生的國中母校北興及民生國中校長，帶來紅榜祝賀。

劉宸安高二時多益分數達到免修英文規定，她便利用英文課執行自學，還曾加入過田徑隊，學校運動會的大隊接力加入男生隊，更是全校智育成績第一，代表畢業生致詞，透過申請入學正取台大牙醫系；指導老師賴美杏說，劉宸安對生物有濃厚興趣，高二、高三參加學科能力競賽，都沒進全國賽，坦然說「沒關係啊，比賽就是這樣」，但很有耐心，依然考取生奧國手。

劉宸安說，參加生奧起初以升學為主，很幸運選上，但學測二階段申請和準備生奧國手培訓有衝突，兼顧升學面試和競賽筆記忙碌，還好獲得很多幫助，取得平衡順利走下去，也很榮幸為台灣爭取榮耀，不太確定自己實力能否負擔金牌重量，「既然拿到，會繼續做到更好，希望為台灣做出不一樣的貢獻」。

陳亮昕表示，一年級時經老師推薦購買兩本大一的生物學書籍，覺得內容相當吸引，就廢寢忘食一直閱讀，高二時候參加相關競賽，去年11月全國學科能力競賽有不錯成績，繼續往生奧努力，感謝老師支持，此次也認識各地好手，發現視野狹小；指導老師葉貴華說，他默默朝夢想前進，有什麼需求就會表達，所以辦公桌上常會有一些蟑螂等用來解剖的生物，相信他未來在此領域能表現很好。

劉耀璘說，從高一接觸化學，因老師協助較快將高中化學基礎打穩，也因自己興趣決定往化學競賽發展，內心立下成為化奧國手目標，去圖書館找書，並利用課餘找一些大學相關書籍閱讀，高二幾乎重心放在化奧，很幸運當上國手。