暖！20年前獲畫展優選 巴拿馬獲獎者今與13歲畫作重逢

第53屆世界兒童畫展頒獎典禮今天頒獎，今年共計40個國家參與，國內外總計7萬多件作品參賽。今年頒獎典禮也邀請到一位來自巴拿馬的貴客，她是20年前的獲獎者，因為當年獲優選，讓她有繼續創作的動力，進而認識台灣，7年前到台灣學習中文，也報考研究所學習藝術，學成歸國前她想一睹自己童年的畫作，經藝教館協助蒐尋庫房，終於讓她與自己13歲時的畫作重逢。

本屆世界兒童畫展經選出國內特優獎84件、優選獎256件、國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件。學齡前兒童在表現上，常以心中最感興趣、最深的心情感受，也有兒童在內容和創作表現上，很多擴展到地方特色、社會議題以及對病毒的恐懼與追求愛好和平的動念。

來自巴拿馬的Jeanette Michelle今天受主辦單位邀請上台致詞，她分享，當她還是國小學生的時候，每個星期一所有的學生要在學校廣場參加升旗儀式，唱著巴拿馬和台灣國歌，唱歌後，學長會報告國際新聞消息。

而她在1999年的某天，校長叫她上台，當還不太懂為什麼要叫她的名字，之後收到了一張很美的文件，蓋有很多紅色的章，還有她讀不懂的漢字，後來才知道原來是來自台灣的奬狀。

3年後，同樣的場景又再次出現， Jeanette Michelle說，2002年又上台領獎，當時也還不知道自己是怎麼參加了比賽，2003年又再收到最後一張，第四次之後才發現原來學校的藝術老師幫我們申請比賽，當時只以為每一次交給她的畫都是功課，沒想到老師把繪畫寄到台灣來比賽。

Jeanette Michelle說，獲獎這件事，給了自己很大的鼓勵，讓她有繼續創作的動力及想認識台灣。而她回頭來看這幾年，自己在台灣讀書學習藝術也和這個獎勵有關係。她認為，這種比賽會給孩子們打開眼界，23年後也給我來台灣的動力，感謝台灣給的機會，也謝謝幫她報名的老師，自己也終於了解這些獎勵的神秘力量。

她7年前到台灣學習中文，也報考研究所學習藝術，如今學成即將歸國，她感性地說，「沒有這些獎勵，我可能不會在這邊。 」而在今天藝教館獻上Jeanette Michelle 13歲時的畫作，她一連驚呼了幾聲，還摀著嘴不敢置信，感動之情溢於言表。