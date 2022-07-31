聽新聞
test
0:00 / 0:00

暖！20年前獲畫展優選 巴拿馬獲獎者今與13歲畫作重逢

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
來自巴拿馬的Jeanette Michelle是20年前的獲獎者，七年前到台灣學習中文，也報考研究所學習藝術，學成歸國前想一睹自己童年的畫作，經藝教館協助蒐尋庫房，終於讓她與自己13歲時的畫作重逢。記者趙宥寧／攝影
來自巴拿馬的Jeanette Michelle是20年前的獲獎者，七年前到台灣學習中文，也報考研究所學習藝術，學成歸國前想一睹自己童年的畫作，經藝教館協助蒐尋庫房，終於讓她與自己13歲時的畫作重逢。記者趙宥寧／攝影

第53屆世界兒童畫展頒獎典禮今天頒獎，今年共計40個國家參與，國內外總計7萬多件作品參賽。今年頒獎典禮也邀請到一位來自巴拿馬的貴客，她是20年前的獲獎者，因為當年獲優選，讓她有繼續創作的動力，進而認識台灣，7年前到台灣學習中文，也報考研究所學習藝術，學成歸國前她想一睹自己童年的畫作，經藝教館協助蒐尋庫房，終於讓她與自己13歲時的畫作重逢。

本屆世界兒童畫展經選出國內特優獎84件、優選獎256件、國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件。學齡前兒童在表現上，常以心中最感興趣、最深的心情感受，也有兒童在內容和創作表現上，很多擴展到地方特色、社會議題以及對病毒的恐懼與追求愛好和平的動念。

來自巴拿馬的Jeanette Michelle今天受主辦單位邀請上台致詞，她分享，當她還是國小學生的時候，每個星期一所有的學生要在學校廣場參加升旗儀式，唱著巴拿馬和台灣國歌，唱歌後，學長會報告國際新聞消息。

而她在1999年的某天，校長叫她上台，當還不太懂為什麼要叫她的名字，之後收到了一張很美的文件，蓋有很多紅色的章，還有她讀不懂的漢字，後來才知道原來是來自台灣的奬狀。

3年後，同樣的場景又再次出現， Jeanette Michelle說，2002年又上台領獎，當時也還不知道自己是怎麼參加了比賽，2003年又再收到最後一張，第四次之後才發現原來學校的藝術老師幫我們申請比賽，當時只以為每一次交給她的畫都是功課，沒想到老師把繪畫寄到台灣來比賽。

Jeanette Michelle說，獲獎這件事，給了自己很大的鼓勵，讓她有繼續創作的動力及想認識台灣。而她回頭來看這幾年，自己在台灣讀書學習藝術也和這個獎勵有關係。她認為，這種比賽會給孩子們打開眼界，23年後也給我來台灣的動力，感謝台灣給的機會，也謝謝幫她報名的老師，自己也終於了解這些獎勵的神秘力量。

她7年前到台灣學習中文，也報考研究所學習藝術，如今學成即將歸國，她感性地說，「沒有這些獎勵，我可能不會在這邊。 」而在今天藝教館獻上Jeanette Michelle 13歲時的畫作，她一連驚呼了幾聲，還摀著嘴不敢置信，感動之情溢於言表。

巴拿馬 畫作 國歌

延伸閱讀

U12世界盃／中華隊長敲再見安 開幕戰驚險逆轉巴拿馬

U12世界盃／六局下大逆轉 中華隊擊敗巴拿馬贏得首勝

U12世界盃／中華隊首戰巴拿馬 黃偉哲開球：希望留下冠軍

來趟日本偽出國！鶯歌陶博館人形藝術今開展

相關新聞

中市高中以下8月起開放校園場地 國小可跨縣市戶外教學

疫情趨緩，台中市教育局宣布自8月起高中以下校園場地全面開放及提供租借，國小戶外教育活動也可跨縣市舉辦，不過，參與學生應取...

衛理女中60年來首位男校長 徐建國8月1日上任

創校邁入第61年的台北市私立衛理女子中學，將迎來首位男校長，前建國中學校長徐建國，經衛理女子中學董事會遴選通過，成為衛理...

暖！20年前獲畫展優選 巴拿馬獲獎者今與13歲畫作重逢

第53屆世界兒童畫展頒獎典禮今天頒獎，今年共計40個國家參與，國內外總計7萬多件作品參賽。今年頒獎典禮也邀請到一位來自巴...

竹東國小退師徐玉佳獲教育奉獻獎 推動客家文化受肯定

新竹縣竹東國小退休老師徐玉佳榮獲今年教育部全國教育奉獻獎殊榮，她在教育界奉獻了48年，退休後仍持續為客家文化教學努力，還...

偏鄉少子化 南投3所國小招生掛零

少子化衝擊基層教育，南投縣新學年度小一新生3481人，比去年減少88人，讓偏鄉學校經營更困難，新生人數10人以下學校有6...

中埔灣潭國小熄燈 「最後返校日」道別

創校61年的嘉義縣中埔鄉灣潭國小連2年招生掛零，8月併入社口國小，走入歷史，昨天下午校園響起「我愛灣潭」校歌，來自各地百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。