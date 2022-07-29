台南市六信高商61年畢業50年校友首辦同學會 歡迎參加

台南市六信高商第12屆、民國61年畢業生，為慶祝畢業50年，決定10月9日回母校辦同學會，歡迎當屆甲乙丙丁戊5班同學儘速跟班上聯絡人報名聯繫，期待畢業50年同學會大團聚。

發起人之一的丙班張和鄉表示，六信高商第12屆的5班的同窗同學，民國61年畢業至今剛好滿50年，而且大家都70歲了，我們真的非常珍惜，希望大家都還能夠相聚一堂敘敘舊，閒話家常。

張和鄉說，「活著就要常相聚、人生沒有幾個50年！」一轉眼已經畢業50年，小蘿蔔頭、清湯掛麵的天真無邪少年、少女大多兩邊鬢白，回憶大家求學時期青春洋溢著，活力奔放仿如昨天似的歷歷在目。

張和鄉說，50年來大家各奔前程，不少人離鄉背井到外地工作，而且結婚生兒育女，斷了聯絡，為了這次畢業50年同學會，5個班各有聯絡人及電話已經開始籌備聯絡，透過層層關係，努力找尋失聯已久的同學，真的希望50年後大家能夠同聚一堂，這是多麼感動的一天。

當天不但希望同學可以歡聚一堂，還要努力聯絡找尋5位當年的導師出席，師生們睽違半世紀再相見，應該是格外珍惜的一刻，要當喜事來籌備辦理。

張和鄉說，她特別找出50年前的畢業冊同學錄，把各班的畢業班合照拍下來提供同學認一認自己，讓大家看到當年青春稚嫩模樣，回來看看母校的進步與改變，與50年後的老同學互動相聚。

以下是各班聯絡人及電話

甲班：郭炳焜0911655960、侯能賢0932705478

乙班：李惠華0937665137

丙班：張和鄉0932800485

丁班：梁美麗0933612607