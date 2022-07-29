獨／全中運基隆史上首面拳擊獎牌 基中生川堂苦練有洋蔥

在滿場拳拳到肉的撞擊與教練嘶吼加油聲中，裁判舉起基中選手陳昱辰的手，「他贏了」，這是基隆在全中運有史以來拳擊項目首面獎牌，基隆子弟陳昱辰勇奪今年全中運拳擊高男組第二量級銅牌，為基隆體育寫下歷史新頁。

能拿到這面別具歷史意義的拳擊獎牌，其實背後有洋蔥，靦腆的陳昱辰，今年升上基隆高中二年級，原本對拳擊運動一竅不通，他是在電視上看到黃筱雯在2020東京奧運拳擊奪得銅牌好表現，不禁心神嚮往，後來發現學校輔導室李胤老師放學後，在學校川堂指導學長練習拳擊，當場請老師教他，才踏出拳擊的第一步。

學校目前沒有專屬拳擊的場地，練習拳擊相當克難，要看天氣狀況，如果天氣好就會在操場，天氣不好就在川堂對打練習，獎牌的背後有著克難又勵志的訓練過程。

陳昱辰說，能得獎非常感謝老師李胤的指導，李老師是輔導老師，但在拳擊訓練也非常專業，把練習課表切成三等份，分別為技術、重訓以及體能課表，他記得有一次寒流來，當時在川堂練習，練到全身出汗冒煙，校長剛好經過，看到這個狀況還嚇了一大跳，特別交待李老師要注意學生的保暖。

陳昱辰回憶訓練過程的艱辛，他說，雖然訓練場地不理想，李老師常說「拳擊只要有教練、手套，可以活動的空間就能練了」，有設備是最好，沒有設備也有許多的練習方式，「拳擊不只要訓練技術，更可以培養像堅強、勇氣、自信、勇於冒險挑戰的特質。」

校長鍾定先表示，在李胤老師鼓舞與指導下，基隆高中拳擊校隊就這樣克難組成了，成軍時間雖短，但靠著相信憑著努力，在今年全中運達成賽前所訂「為基隆奪下獎牌」的目標，未來還有很大發展空間，再為基隆奪牌，再創佳績，學校也會全力協助發展。

李胤說，孩子很開心可以為基隆拿下史上第一面拳擊獎牌，為基隆爭光。他自己原本就是基隆長大的孩子，也是基隆高中畢業的校友，可以回來基隆為母校、為基隆爭光十分驕傲與開心。