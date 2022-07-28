台南力推雙語教學 石斑魚議題入教案

台南市政府力推雙語教學計畫，且對「石斑魚入午餐」熱門議題轉化為雙語主題教案，透過課程設計，讓孩子更瞭解石斑魚生態。

台南市政府今天發布新聞稿指出，市府已成立雙語教育中心及跨領域雙語輔導團，且對「石斑魚入午餐」熱門議題轉化為雙語主題教案，透過課程設計，融入既有的國小低年級健康與體育、中年級社會領域、高年級社會及自然領域課程，讓孩子更了解石斑魚的生態、產業及餐食等。

台南市長黃偉哲表示，台南培育雙語教學人才，使雙語教學落實在各領域教學，及時支援提供相關資源給現場教師，「雙語說石斑」的課程設計，讓雙語教學更活潑有趣。

兼任雙語教育中心主任的西門實小校長呂翠鈴也說，最近新聞總是討論午餐吃石斑魚，她身邊朋友開玩笑打賭「可以信手拈來用英語說石斑嗎」；於是她拉著雙語輔導團老師許媖華花了近3天時間，完成石斑魚教案。

許媖華表示，雙語教學老師只要熟悉領域課程內容，就能掌握領域課程轉化為雙語課程。以三年級自然領域「我是動物解說員」為例，內容主要呈現各類動物，教師將石斑魚置入教學素材，讓學生了解石斑魚種類、部位和特性。另外，教案也安排學生擔任石斑魚小小解說員，採用雙語繪製海報，使用雙語模式解說石斑魚。

台南市政府教育局長鄭新輝說，雙語教學是教學創新的展現，鼓勵教師將原本領域課程重新透過雙語形式設計課程，或採用跨領域方式使用主題式雙語教學，由專家教師示範如何將學科專業知識與雙語教學知能進行整合，讓更多老師發現雙語教學其實不難。