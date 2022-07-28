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U12／上楓國小足球場照明不足 民代裝這6盞燈助學童奪冠

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市大雅區上楓國小拿下U12壘球世界盃中華隊組隊權，但主要訓練球場夜間照明不足，壓縮夜訓時間，影響小小選手戰力。圖／台中市議員吳顯森提供
台中市大雅區上楓國小拿下U12壘球世界盃中華隊組隊權，但主要訓練球場夜間照明不足，壓縮夜訓時間，影響小小選手戰力。圖／台中市議員吳顯森提供

台中市大雅區上楓國小拿下U12壘球世界盃中華隊組隊權，但主要訓練球場夜間照明不足，壓縮夜訓時間，影響小小選手戰力。民代請養工處協助，2周內將裝設6盞400W複金屬燈，後續由運動局提出整體改善計畫，列入明年預算、爭取中央補助。

上楓國小拿下中華隊組隊權，8月將組隊出戰U12壘球世界盃。總教練張穎紳表示，目前上楓棒球場夜間照明亮度略為不足，球員在昏暗的情況下練球，看不清來球，容易受傷，若照明設施完善，夜間可練球到8點。

由於上楓國小沒有體育班，球員白天在校上課，利用下課或假日訓練。球員說，他們在下午4點之後練球，夏天太陽比較晚下山，冬天5點就天黑了，訓練時間很有限。校方為此向市議員吳顯森反映，希望改善球場夜間照明。

熱愛棒球運動的吳顯森服務處主任吳建德表示，運動局4月提出一、二期改善計畫，總經費共340萬元，但今年度預算均已用罄，經費籌措不順利，於是轉而尋求養工處協助。

今天上午，吳建德邀集養工處、大雅區公所等單位會勘，養工處同意先行協助改善內野照明，將安裝6盞400W複金屬燈，盡速訂料派工，最快2周內施作完成，提供球隊夜訓使用。

運動局未來若採用其他類型燈具，養工處可配合拆下複金屬燈，作為橋梁投射燈具備品，物盡其用。

吳顯森服務處主任吳建德今天上午邀集養工處、大雅區公所等單位會勘，將安裝6盞400W複金屬燈，最快2周內施作完成，提供球隊夜訓使用。圖／台中市議員吳顯森提供
吳顯森服務處主任吳建德今天上午邀集養工處、大雅區公所等單位會勘，將安裝6盞400W複金屬燈，最快2周內施作完成，提供球隊夜訓使用。圖／台中市議員吳顯森提供

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