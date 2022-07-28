沒試過怎知道！朗讀常勝軍玩樂團上中正大學

台南市瀛海中學應屆畢業生甘以欣是閩南語朗讀的常勝軍，她多才多藝，有副好歌喉，作詞作曲並參加樂團，繪畫功夫也很拿手，課業也不落人後，以特殊選才上中正大學紫荊不分系，她希望未來當老師，傳承閩南語，閒餘玩樂團、從事音樂創作。

甘以欣從小五起參加台南市國語文競賽閩南語朗讀，到高一都是全市第一名，全國賽也是名列前茅，因高一是全國特優，依規定隔年不能參加同一項目，改為演說，也拿全市第一，並在全國賽有優異表現。甘以欣說，也因為每年市賽都拿第一，已經參加到他校老師也認識我，每次比賽，一見面就說「妳又來了」，讓自己很不好意思，也有人因此改參加閩南語演說，避免對上。但她總認為自己是來學習，每次都有不同的體驗，而每名對手也都是可敬的。

小五首次參加全國賽獲第十名，小六進步到第四名，國一再進步到第三名，但比賽前兩天，身體不舒服，送診所檢查，血氧濃度過低，改送醫院打點滴，因比賽場地在台北，隔天就要北上，醫生聽到，告訴家人，「這樣的身體狀況，即使參加比賽，成績也不會好。」但她還是堅持參加比賽，認為「沒試過，怎麼知道」，上台前吃了一粒維他命C，精神略好，朗讀完後卻胃抽蓄，強忍不舒服，直到講評完後，回到休息區，卻已不舒服到上廁所上不出來，挖吐也吐不出來，後來送學校保健室，認為是壓力所致。

她說，國二是全國第六名，高一不分名次，前六名改為特優，她拿特優，但也限制獲特優的隔年不能參加同一項目，她改報名閩南語演說，由於朗讀語演說的表現方式不一樣，過程中練到快崩潰，但認為，「既然要比賽就要做到最好，也是對比賽的尊重。」欣喜仍拿到全國優等。

愛唱歌的甘以欣，喜歡創作，今年畢業歌就是她與樂音社一起創作，也參加音樂劇演出，並且和愛音樂的朋友成立樂團「11月初」，自己是主唱，也創作歌曲，希望未來也能發光發熱。

學校的各項活動，甘以欣都擔任司儀，她說，小六參加地方電視台三冠王的「非讀BOOK台南愛讀冊」主持新秀選拔，獲得第一名，也有了進棚主持的經驗，起先的志向是當主播、廣播人，但現在想當老師，把自己在閩南語朗讀、演說的經驗傳承下去。