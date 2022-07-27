李永得與陳其邁出席2022臺灣文博會展前記者會

文化部長李永得與高雄市長陳其邁下午出席2022臺灣文博會展前記者會，亞洲最大文創盛事「2022臺灣文博會」即將於高雄登場。今年主題「群島共振」，8月5日於高雄流行音樂中心率先開跑，緊接8月10日在高雄展覽館開展。其中主題館還規劃「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰菓室」3大主題，令串聯「嘉義館」及「馬祖館」等，結合在地特色、設計、沈浸式體驗等，除了協助國內參展業同拓展國際市場，也號召民眾看完後也能啟動「環島」。 亞洲最大文創盛事「2022臺灣文博會」即將於8月5日在高雄登場，各場館的策展團隊一起出席展前記者會。記者蘇健忠／攝影