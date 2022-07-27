快訊

林智堅稱蘇宏達先入為主應退審議會 台大「駁回申請迴避案」

國軍岡山醫院遭爆漢光演習期間開趴辦歡送會 院方這樣說

用特別費買紅酒等涉貪 北市勞動局長陳信瑜遭搜索約談

李永得與陳其邁出席2022臺灣文博會展前記者會

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
文化部長李永得（右）與高雄市長陳其邁（左）下午出席2022臺灣文博會展前記者會，亞洲最大文創盛事「2022臺灣文博會」即將於高雄登場。記者蘇健忠／攝影
文化部長李永得（右）與高雄市長陳其邁（左）下午出席2022臺灣文博會展前記者會，亞洲最大文創盛事「2022臺灣文博會」即將於高雄登場。記者蘇健忠／攝影

文化部長李永得與高雄市長陳其邁下午出席2022臺灣文博會展前記者會，亞洲最大文創盛事「2022臺灣文博會」即將於高雄登場。今年主題「群島共振」，8月5日於高雄流行音樂中心率先開跑，緊接8月10日在高雄展覽館開展。其中主題館還規劃「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰菓室」3大主題，令串聯「嘉義館」及「馬祖館」等，結合在地特色、設計、沈浸式體驗等，除了協助國內參展業同拓展國際市場，也號召民眾看完後也能啟動「環島」。

亞洲最大文創盛事「2022臺灣文博會」即將於8月5日在高雄登場，各場館的策展團隊一起出席展前記者會。記者蘇健忠／攝影
亞洲最大文創盛事「2022臺灣文博會」即將於8月5日在高雄登場，各場館的策展團隊一起出席展前記者會。記者蘇健忠／攝影

環島 高雄市長 馬祖

延伸閱讀

高市清潔隊員獎金加碼 陳其邁：獎金4千變5千

柯志恩促第2條過港隧道加速 陳其邁：早就在做

和長輩搏感情 陳其邁插花、深蹲、瑜伽樣樣來

柯志恩今訪大林蒲 陳其邁：持續溝通找最佳遷村方案

相關新聞

全國躲避球錦標賽 頭份新興國小三連霸

苗栗縣頭份市新興國小參加第21屆全國躲避球賽，在分組預賽、複賽連勝6場闖進冠軍賽 ，7月24日並以2比0的優異表現奪冠，...

視力受損刻苦訓練跑出一片天 花蓮黃安獲總統教育獎

花蓮縣化仁國中學生黃安，幼時因意外造成左眼視力受損，但他不被視線模糊擊倒，田徑場上刻苦訓練跑出一片天，縣賽跑出雙料金牌，...

不是有流量就好 僑泰高中請老師教學生認識媒體

媒體影響無遠引屆，自媒體也甚為發達。僑泰高中為了讓入學新生認識媒體、懂得製作，特別在新生成長營安排系列課程，並邀請畢業校...

新豐國中太陽能光電球場10月啟用 年發電量可達29萬度

新竹縣新豐國中學校室內運動空間不足，戶外運動空間日曬嚴重，為爭取更多活動空間及推廣綠能發展，新竹縣政府教育局積極協助新豐...

畫出家鄉砲擊場潛勢災害關係圖 偏鄉學童秒懂防災　

彰化縣溪州鄉有陸軍砲擊場，在地的大莊國小推動彰化縣小學防災深耕計畫，大葉大學消防安全學士學位學程的師生協助開發教案，透過...

光覺協會雪中送炭 助高雄棒球小將赴美圓夢

2022年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽，7月29日起在美國德州登場，以高雄市中正國小棒球隊為主體聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。