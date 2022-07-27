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全國躲避球錦標賽 頭份新興國小三連霸

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市新興國小參加第21屆全國躲避球賽勇奪混合組冠軍，完成三連霸，球員平日訓練紮實。圖／新興國小提供
苗栗縣頭份市新興國小參加第21屆全國躲避球賽勇奪混合組冠軍，完成三連霸，球員平日訓練紮實。圖／新興國小提供

苗栗縣頭份市新興國小參加第21屆全國躲避球賽，在分組預賽、複賽連勝6場闖進冠軍賽 ，7月24日並以2比0的優異表現奪冠，完成「三連霸」大業，更為苗栗爭光。

校方說，新興國小躲避球隊從零開始，2014年成軍後，一路面對許多困難與挑戰，歷經2年不斷訓練、備戰及整合隊型，2017年終於前進全國大賽，以戰養戰的模式，造就新興球員不懼球、不畏球的個性，2018年小球員靠著拚勁奮力撲搶每一顆球，硬是搶下當年度全國躲避球賽混合組冠軍。

3年前新興國小在第20屆全國躲避球賽完成二連霸，準備爭取三連霸，不料前年、去年因疫情全國賽一連停辦兩年，即使如此，教練與孩子仍持續不斷練習，朝爭取三連霸的目標努力。

今年預賽、複賽連6關後，冠軍戰對上強敵桃園市廣興國小，雙方勢均力敵，對戰激烈，新興國小以紮實的訓練及氣勢制霸，最終以2比0強勢奪冠，在混合組完成三連霸的夢想

教練鍾居燕表示，孩子每天早、中、晚至少各練習1小時，15名隊員流暢走位、搭配攻守有度的默契，鬥志高昂，每場比賽都可見小球員奮不顧身撲球，奮戰到底的表現，從站上球場那刻氣勢就壓倒對手，遇到再強對手也不會怯戰。

新興國小校長謝植岡說，球隊成軍至今在各公開組賽事已累積7座全國冠軍，每座冠軍都得來不易，感謝教練群、小球員堅持夢想和永不鬆懈的精神，這次在全國賽完成三連霸，他能陪伴大家圓夢，也深深以大家為榮。

苗栗縣頭份市新興國小參加第21屆全國躲避球賽勇奪混合組冠軍，完成三連霸。圖／新興國小提供
苗栗縣頭份市新興國小參加第21屆全國躲避球賽勇奪混合組冠軍，完成三連霸。圖／新興國小提供
苗栗縣頭份市新興國小參加第21屆全國躲避球賽勇奪混合組冠軍，完成三連霸。圖／新興國小提供
苗栗縣頭份市新興國小參加第21屆全國躲避球賽勇奪混合組冠軍，完成三連霸。圖／新興國小提供

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