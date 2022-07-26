光覺協會雪中送炭 助高雄棒球小將赴美圓夢

2022年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽，7月29日起在美國德州登場，以高雄市中正國小棒球隊為主體聯合組隊取得國內代表權，明天啟程赴美參賽。光覺文教協會攜手市議員黃文益捐贈中正國小出國經費5萬元，接下來也將贊助15萬設備給球隊，為提振棒球風氣盡分力。

高雄市中正、壽天、鼓山、忠孝國小4所學校組成的好手，第三度參加小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽。高雄市長陳其邁昨天下午也到學校為小將們打氣，鼓勵球員們放鬆心情，保持平常心，一定會有好成績。市府表示，此次共募集300萬，公部門補助100萬元，台鋼集團贊助100萬，還有各界熱血捐款100萬。

光覺協會理事代表胡綺珍今天上午帶領志工到學校，捐贈中正國小出國經費，光覺文教協會成員化身美麗天使啦啦隊，為即將出國比賽的小將們鼓舞士氣。

光覺文教協會長期致力於高雄兒童公益及社會關懷，長期支持高雄在地棒球隊，捐贈鼓山國小及屏山國小棒球隊獎助學金及棒球設備，讓懷抱棒球熱情的孩子能開心逐夢。

協會表示，得知中正國小球隊出國比賽經費拮据，與校長吳軒銘洽談後，發現球隊連平常使用的球具也相當克難，好的球具設備只能在比賽時使用，影響球員們平常練習狀況，協會決定在7月30日光覺文教協會公益音樂會加碼贊助約15萬設備給球隊。