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《非常律師禹英禑》引討論 多花3倍時間備課…腦麻師鼓勵慢飛天使勿放棄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國小英語老師陳冠華保有樂觀開朗的心，盼帶給更多小朋友溫暖與能量。記者徐白櫻／攝影
國小英語老師陳冠華保有樂觀開朗的心，盼帶給更多小朋友溫暖與能量。記者徐白櫻／攝影

韓劇《非常律師禹英禑》自閉症律師劇情引發討論，高雄鳳山早療中心第一屆畢業生陳冠華本身是腦麻患者，今天受邀出席畢業典禮帶勉勵小朋友，分享奮鬥不懈成為國小英語代理教師歷程，雖然一路跌跌撞撞，卻能夠保持樂觀開朗的心面對人生磨難，並以親身經驗告訴家長與小孩，不要放棄希望。

鳳山早療中心今天在高雄市婦幼青少年活動中心為今年21位畢業生及轉出生辦畢業典禮，回顧影片記錄這群孩子如何突破學習障礙及展現各自的學習成果，孩子們表演唱跳展現學習成果，在師長們祝福聲中踏上人生新的旅程。

今年29歲陳冠華是第一屆畢業生，畢業26年後他已成為國小英文老師，圓夢過程很勵志。陳冠華小時候因為早產缺氧造成腦性麻痺，所幸僅傷及運動神經，智能與口語表達沒有障礙，幼時母親將他送到早療中心接受早期療育，大學萌發要當老師念頭。

陳冠華說，小時候媽媽騎車機載他與姊姊去逛百貨公司，中途停等紅燈被一名阿桑嘲笑「小孩這樣你還敢帶他出門」，媽媽聽完後邊哭邊折返回家，很長時間不敢帶他出門逛街。

這個事烙印在陳冠華心中長達20幾年，談起這段往事還眼眶泛紅。雖然成長過程遭遇很多不友善或歧視言語，但陳冠華也遇過很多好老師，所以才會立志要跟那些曾照亮他人生道路的老師做一樣的工作，除帶給更多小朋友溫暖與能量，也讓更多人知道，一般人能做的事，身障者也一樣可以做到。

「至少要比別的老師多三、四倍備課時間」陳冠華說，去年起成為小港區一所小學的英語代理老師，家長當然會質疑他能否勝任繁重教學，但為克服身體障礙，平常要多花很多時間準備投影片與規畫分組學習，日前學生畢業典禮，收到家長送的水果禮盒那刻，內心感動無法言語。

畢業典禮

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