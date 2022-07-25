身障雙姝田曉雯、林姿妤 2022帕拉桌球泰國賽獲3金2銀

國立高雄大學運動競技學系學生田曉雯、林姿妤，聯手挑戰7月的「2022年帕拉桌球泰國公開賽（ITTF Fa40 Thailand Para Open 2022）」，奪得單打、雙打、混雙3金2銀佳績。兩人22日深夜凱旋歸國住進防疫旅館居檢，校長陳月端第一時間表達祝賀。

高雄大學運動競技學系系主任王明月，銜體育署、中華帕拉林匹克總會之命接掌兵符，擔任中華代表隊領隊，帶領教練2名、管理1名、防護員4名及5名選手出征。本屆賽事自7月18至21日於泰國芭達雅Pattaya開打。

田曉雯出生時因醫療疏失導致右手神經萎縮，無法翻掌自如，9歲在媽媽安排下接觸桌球，曾在東京帕運勇奪桌球項目女單TT10級銅牌。林姿妤從小就參加桌球社，國中車禍意外導致右手腕韌帶斷裂陷入低潮，因緣際會觀看身障桌球賽受到鼓舞重拾球拍，將痛苦經歷化為成長養分。

林姿妤與田曉雯在帕拉桌球泰國公開賽表現亮眼，於「女子10級單打」項目各得金、銀於「女子雙打」項目搭檔奪金；「混雙」項目：林姿妤搭檔蘇晉賢、田曉雯搭檔林駿梃各取金、銀。

王明月表示，校長陳月端帶頭向熱心企業家籌募經費，讓他們參加今年3月的身心障礙全國會長杯暨國手選拔賽無後顧之憂，脫穎而出順利取得國手資格。體育署與中華帕拉林匹克總會對選手專業的科學化培養，從針對桌球專項體能肌耐力的訓練，運動防護及按摩，陪練員的技戰術模擬與對戰訓練等，都提供了全面性的培養與支持，迎向國際新的賽制、新的挑戰。田曉雯、林姿妤及其他國手的技術、體能都有顯著進步提升。

王明月說，田、林在賽前備感壓力，上了賽場可圈可點。兩人在奧運後經過訓練與調整，這次國際賽是驗收訓練成果，林姿妤的正反手咬球摩擦能力和擊球節奏的掌握性提高，田曉雯的反手起板及穩定性也提升，腳的敏捷及爆發力讓擊球範圍更大了。