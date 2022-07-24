中市深耕數位教育 光復國中小生化身「智慧小青農」

台中市光復國中小連續3年入選教育部「中小學數位學習深耕計畫」推動學校，今年以「智慧青農」為主題進行專題式學習，學生親自觀察牛番茄如何受高溫影響，進而發想智慧科技解決之道，啟發學生對數位科技應用及智慧農業的認識及興趣。

教育局長楊振昇說，今年透過教育部補助「推動中小學數位學習精進方案」，購置超過5萬台行動載具，提供學校教學應用。此外，台中市更自行研發資訊教育的國小中高年級市本課程教材，盼提升學生數位科技應用能力，培養多元學習及橫向整合能力。

光復國中小過去曾結合該校歷史，以地震防災、光復新村等校本主題，發展跨域課程；今年則運用補助的行動載具，推動「智慧青農」專題式學習。

光復國中小校長洪瑞濱說，霧峰是台中農業重鎮，許多家長與畢業校友從事農業生產工作，學校結合社區資源與文化，引導學生透過有脈絡的學習歷程，解決真實情境問題，落實素養導向教學。

光復國中小8年級張姓學生分享，「智慧青農」課程中實際體驗育苗整枝、施肥灌溉與蟲害防治，除印證課程所學知識外，也更能體會農民的辛勞。此外，課堂中親自設計組裝自動滴灌系統，也啟發他對智慧農業的興趣。