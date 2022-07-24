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影／課本測驗卷製「夢想紙舟」乘載畢業生夢想航向遠方

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣新生國小美術班應屆畢業生，今天下水前先上水域安全課程。記者卜敏正／攝影
台東縣新生國小美術班應屆畢業生，今天下水前先上水域安全課程。記者卜敏正／攝影

台東縣新生國小美術班應屆畢業生，去年開始利用美術課，以自己的舊課本、學習單以及考卷等紙類，以學長姐製作的骨架蒙皮舟為模具製作紙舟，今天到活水湖下水，孩子們開心乘上紙舟，讓國小課本、考試卷乘載他們和夢想航向遠方。

新生國小第7屆美術班畢業生，今天集結在台東活水湖，孩子們仔細聆聽教練的水域安全教學、練習下水，隨即依序搭上紙舟、緩緩划槳，划了幾分鐘熟悉後，孩子們開心將紙舟划向湖心，歡樂享受紙舟乘載夢想悠遊活水湖。

新生國小美術班教師劉鎧瑋表示，每屆美術班都有畢業製作，他希望孩子們在美術班的記憶，不要只有比賽、繪畫，也能夠有不一樣的體驗，剛好接觸到外國人製作的紙舟，他認為這些工法孩子也可做，和孩子們討論後大家都很開心，因此從去年開始製作紙舟。

劉鎧瑋說，孩子們收集了大量舊教科書、測驗卷，利用美術課將紙張不斷堆疊黏貼，讓船體成形，並在舟體外側進行彩繪，最後完成防水作業與舟體強化，這次創作製作出2艘舟，用掉數千張課本、作業簿，完成長約4.6公尺，寬約1公尺的紙舟。

「太不可思議了！」學生王心樂說，紙舟創作過程很有趣，同學們都很期待，看到今天紙舟能夠下水，大家還能夠乘舟入活水湖划船，真的蠻感動的。

劉鎧瑋說，紙舟完成後，原本預定今年5月下水，沒想到遇到疫情順延到畢業後，這次也結合東河國小海洋學校平台舟課程，讓孩子們除了讓紙舟下水，也結合水域安全課程，讓孩子們學習安全親水。

新生國小校長張經緯說明，孩子們創作過程，還將夢想與希望書寫在紙上，在黏貼創作過程，將夢想夾附在船體中，所以2艘舟也成為孩子「夢想之舟」，另2艘紙舟是以第3屆美術班學長姐製作的蒙皮舟為模、製作而成，創作紙舟也象徵薪火傳承。

台東縣新生國小美術班應屆畢業生，今天達成自製「夢想紙舟」悠遊湖水湖。記者卜敏正／攝影
台東縣新生國小美術班應屆畢業生，今天達成自製「夢想紙舟」悠遊湖水湖。記者卜敏正／攝影
台東縣新生國小美術班應屆畢業生，今天達成自製「夢想紙舟」悠遊湖水湖。記者卜敏正／攝影
台東縣新生國小美術班應屆畢業生，今天達成自製「夢想紙舟」悠遊湖水湖。記者卜敏正／攝影
台東縣新生國小美術班應屆畢業生，今天下水前先上水域安全課程。記者卜敏正／攝影
台東縣新生國小美術班應屆畢業生，今天下水前先上水域安全課程。記者卜敏正／攝影
台東縣新生國小美術班應屆畢業生，今天達成自製「夢想紙舟」悠遊湖水湖。記者卜敏正／攝影
台東縣新生國小美術班應屆畢業生，今天達成自製「夢想紙舟」悠遊湖水湖。記者卜敏正／攝影

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