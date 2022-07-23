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鼓勵學童看書聽故事 台南歸仁圖書館推集點送圖書禮券

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
鼓勵學童看書聽故事，台南歸仁圖書館推集點送圖書禮券。記者周宗禎／翻攝
鼓勵學童看書聽故事，台南歸仁圖書館推集點送圖書禮券。記者周宗禎／翻攝

台南市歸仁區圖書館推出「我愛聽故事我愛閱讀集點樂」送圖書禮券活動，即日起國小4年級以下學童到圖書館服務台索取集點卡，參加說故事活動每次可蓋1點，借書每5册可蓋1點；在聽故事10次和借書50冊、集滿20點後即送百元圖書禮券1張，「歡迎小朋友來圖書館走走逛逛」。

區長魏文貴表示，聽故事有助提高兒童專注力、發展邏輯思維力，進而提升孩子的想像力及創造力，鼓勵大家走進圖書館，在圖書館找到學習的趣味，培養閱讀習慣，啟動孩子自主學習能力，希望大家共同參與。

魏文貴感謝圖書館默默耕耘的志工，「夥伴們為圖書館服務多年，辛苦了」，尤其這次活動相當感謝圖書館說故事志工老師們為教育下一代的努力與奉獻付出，不僅親切又活潑帶領著孩子們，讓孩童能夠快樂學習。

魏文貴感謝由Julie老師及鈴鐺老師帶領的英語故事、小青老師、賴床老師、蘋果老師及巧巧老師帶領的國語故事、簡單老師、萱萱老師帶領的國、台語故事及巧虎老師帶領的台語故事等，謝謝他們的辛苦付出，「讓我們圖書館說故事活動豐富精彩」。

鼓勵學童看書聽故事，台南歸仁圖書館推集點送圖書禮券。記者周宗禎／翻攝
鼓勵學童看書聽故事，台南歸仁圖書館推集點送圖書禮券。記者周宗禎／翻攝
鼓勵學童看書聽故事，台南歸仁圖書館推集點送圖書禮券。記者周宗禎／翻攝
鼓勵學童看書聽故事，台南歸仁圖書館推集點送圖書禮券。記者周宗禎／翻攝
鼓勵學童看書聽故事，台南歸仁圖書館推集點送圖書禮券。記者周宗禎／翻攝
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鼓勵學童看書聽故事，台南歸仁圖書館推集點送圖書禮券。記者周宗禎／翻攝
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