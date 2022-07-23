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義民祭234周年 祭典首創將由國小生任祝禱生、禮生

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
祝禱生及禮生提前至義民廟彩排，包含敬香、獻花、獻果、獻酒等流程、走位等，熟悉典禮流程及細節。圖／縣府提供
祝禱生及禮生提前至義民廟彩排，包含敬香、獻花、獻果、獻酒等流程、走位等，熟悉典禮流程及細節。圖／縣府提供

義民祭邁入第234周年，今年將首次由9名經過特別培訓的國小學童擔任祭典祝禱生及禮生，全程必須使用海陸腔客語，因此也派出有30年禮生經驗的廟公林邦雄特訓，意在讓客家文化及語言向下傳承，祭典將於8月13日盛大登場，展現客家族群的團結與義民信仰。

新竹縣文化局長李安妤表示，褒忠亭義民節祭典為國家指定重要民俗中，唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，極具指標性及文資價值，義民祭呈現團結、祥和的氣氛，兼顧藝術與教化意義，義民信仰的精神及價值，最能在一年一度的義民祭活動中展現無遺。

今年輪值祭典區睽違15年再度由新埔聯庄負責，縣長楊文科因十分重視客語的傳承，今年特請義民廟培訓學生禮生，期望義民祭文化能源遠流傳，從新埔聯庄轄下的新埔、寶石及新星國小選出國小學童擔任祝禱生及禮生，也是義民祭有史以來首次由小學生擔任此重要職務。

經遴選，由寶石國小謝昀恩、新星國小杜宜蓁、新埔國小王綵婕等3人擔任祝禱生，新埔國小學生郭品妍、卓軒瑤、邱珞恩、賴羽晴、呂若綾、劉思函將擔任禮生，從5月開始秘密培訓至今，目前正在最後訓練，選出的學童們都具有客語朗誦、演說的底子。

為了讓學童能在祭典上不出錯、流利引領祭典進行，因此義民廟也派出有30年祭典禮生經驗的廟公林邦雄擔任特訓官，除了教授祭祀文化及流程，更要求擔任祝禱生的學童們要精實訓練客語發音，他也親自逐字逐句教導，強調誦念祝禱詞時必須抑揚頓挫，宛如吟詩。

其中，王綵婕來自客語「混血」家庭，母親雖講饒平腔客語，也陪同女兒一起學習海陸腔唸法；杜宜蓁則是國中新鮮人，特地請假參加彩排，她認為有機會擔任祝禱生，是很有意義的學習；謝昀恩則善用善用羅馬拼音，雖家中講四縣腔客語，但以拼音註記海陸腔發音，力求發音標準、語感優美。

義民祭234周年首次將由國小學童擔任祭典祝禱生及禮生，已秘密訓練多月，8月13日正式登場。圖／縣府提供
義民祭234周年首次將由國小學童擔任祭典祝禱生及禮生，已秘密訓練多月，8月13日正式登場。圖／縣府提供
義民祭234周年首次將由國小學童擔任祭典祝禱生及禮生，已秘密訓練多月，8月13日正式登場。圖／縣府提供
義民祭234周年首次將由國小學童擔任祭典祝禱生及禮生，已秘密訓練多月，8月13日正式登場。圖／縣府提供

客語 義民祭 小學

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