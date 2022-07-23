琴弦串起小一到高三 雙溪4校組東北角弦樂團線上音樂會

位東北角的雙溪高中與牡丹、澳底、雙溪國小去年夏天成立東北角弦樂團，樂團成員從小一到高三都有，今天辦理線上大暑音樂會首播，希望透過線上音樂會的方式，邀請在家聆賞美妙的樂音，度過酷熱。

用音樂串起小學到高中學生的東北角弦樂團，經過訓練後，今年2月15日4所學校首次齊聚雙溪高中演藝廳演出，獲得肯定。各校訂下目標6月在雙溪著名的地標荷花池，舉辦夏日晚風戶外音樂會，可惜因疫情影響改採線上音樂會，讓民眾線上就可聽到弦樂演奏。

雙溪高中校長葉俊士說，對於東北角的學子而言，音樂讓孩子們展現自信並習得一技之長，雙溪高中弦樂團的成員曾參與全國音樂比賽，不只展現信心，更同步提高各學科領域的學習成效。

音樂會上半場由東北角弦樂團生力軍澳底國小、雙溪國小進行演奏，首先是澳底國小演奏song of the wind等4首歌曲；接著是雙溪國小演奏andantino等4首。

下半場丹國小、雙溪高中演出，牡丹國小演奏我的小變奏曲等5首；雙溪高中則演奏張惠妹的聽海等4首。演奏場地在各校園，讓學生體驗不同環境演奏的感受。

澳底國小校長黃家裕表示，澳底的孩子透過弦樂團的練習展現出更佳的專注力及學習動機，同步也帶動家長一起參與學習的興趣。而牡丹國小校長范瑞瑩更以身作則開始投入大提琴的練習。雙溪國小校長葉永菁感謝李欣宜老師對偏鄉學生的投入，持續不懈的指導孩子。

東北角4校弦樂團主要由蘋果慈善基金會所贊助，今天下午2點線上大暑音樂會首播連結：