高中生挨罰控教官罵髒話 家長找議員助理喬事！孩反被記大過

新北蘆洲某高中3名高一生因服儀問題遭罰站，教官要求學生聯絡家長，其中一人因聯絡不上家長，導致連續被罰站4堂課，學生向家長反應，處罰過程中聽見教官「罵三字經」，後續校方不滿學生指控，並以「教育局判定無不當處分」結果，對3人各記一支大過。

一名網友在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」發文表示，近日新北蘆洲一間私立高中3名高一生因服儀問題遭教官罰站，教官要求學生聯絡家長，其中一人因為聯絡不到家長，因此被連續罰站4堂課。

事後被連續罰站4堂課的學生告訴家長，在處罰期間有聽到教官罵三字經，家長向另外兩名學生求證後，要求學校釐清是否屬實，但因學校沒有回應，家長因此求助議員助理。

經投訴後，教育局要求學校召開校務會議並提交調查報告，後續教育局判定教官無不當處分，校方因不滿學生指控，以「對師長惡意指控涉及侮辱」為由，對三人各記一支大過。發文網友不滿表示，「試問大家認為合理嗎？」

不少網友都質疑3名學生說法，有人留言「被處罰不爽，所以污蔑教官說三字經，因此再被記過，沒毛病」、「合理啊，現在媽寶屁孩高中生只會討救兵，完全不懂得檢討自己，沒告你們誹謗罪已經很客氣了」。

還有網友留言「你出社會有權告別人，別人被判無罪，反告你妨礙名譽，這不是很正常嗎？你該慶幸只是大過，出社會你早就留案底了」、「假設教官真的沒罵髒話，那你這樣誣賴確實是情節嚴重啊，不然每個學生只要看哪個老師不爽，就說那老師罵我髒話，再找議員談談不就好了？」

不過也有網友力挺學生，留言「不合理，這件事應該到教育局那邊結束就結束，後續多一支大過根本多此一舉。因為講沒講沒有人知道，教育局的調查結果只是調查結果。也許學生真的認為有聽到只是最終得到的調查結果是沒有」、「如果這整件事情是真的，學校卻還這麼的惡質，那就真的是學校的錯了」。