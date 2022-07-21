自學充實考前斷絕網路 邱德原、陳信樂成台中一中新鮮人

邱德原、陳信樂常到博物館充實課外知識，考前斷絕網路誘惑，放榜後考取台中一中，今天是新生報到，2人歡喜成為高中新鮮人。

台中一中今天舉辦新生報到，其中，就讀光正國中邱德原、安和國中陳信樂分享他們國中的求學歷程，2人在報到後接受中央社記者採訪。

邱德原喜歡養魚、飼養昆蟲，自己還會做昆蟲標本，他曾參加營隊，15天內騎單車環島，更曾和爸爸一日單車從台中騎到高雄。邱德原說，騎單車環島時，過程看到不同的風景，營隊中接觸不同的人事物，對自己除是挑戰外也能學習在生活中訂定目標。

邱德原在國中時沒有補習，他上課認真聽講，有問題立刻詢問，他認為，如果卡住了後面的學習就會比較困難。邱德原還會在假日到博物館補充課外知識，他說，很多知識在課本上都看過，但看到實體東西後可加深印象，博物館的介紹較為詳盡，可加深學習。

陳信樂每週安排1至2天時間自學，偶爾到自然科學博物館學習課本裡學不到的知識。他參加足球隊一路踢到國中二年級，從中學習到團隊合作的精神，參加文學獎比賽，獲得2次現代詩組特優表現。

陳信樂分享在會考前，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加上有同學確診，必須在家線上上課，但好在他本來就有自學習慣，線上上課時，也能自己看書，融會貫通，學習不受疫情阻礙。

邱德原、陳信樂在會考前閉關唸書，斷絕網路的誘惑，不玩電玩、少看社群媒體，會考成績放榜，2人都考取心目中理想學校，即將成為豪情一中人。

台中一中校長林隆諺表示，108課綱架構下，中一中特色課程有多元選修、校訂必修、微課程，提供學生充分選擇的學習資源與探索機會。