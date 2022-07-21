征戰「旅遊界奧斯卡」 環科大4生過關斬將入選金質獎
雲林縣環球科技大學觀光與生態旅遊系學生范桂鳳、曾彩瑜、簡廷叡及張佑民，日前參加有「旅遊界奧斯卡」之稱的2022校園金質旅遊行程競賽，入選金質文化類旅遊行程，指導老師、觀光與生態旅遊系主任陳泰安也獲傑出教師獎，好消息傳回學校，全校都為這組師生喝采。
校方表示，由中華民國旅行業品質保障協會主辦的2022校園金質旅遊行程競賽，分為生態類、文化類、海灣類、自行車旅遊類及鐵道旅遊類5大項目，重視創新、套掃與實務可行性，評審均為業界領導人物，被譽為旅遊界最高榮譽，「入選就是肯定」。
陳泰安此次帶領學生團隊，從課程規畫與設計著手，以「鄒哩來嘉勝」為主題，扣合嘉義阿里山達邦部落與茶山部落的鄒族文化，呈現鄒族獵人對於山林生態的情感與知識，推出以別一般的深度遊程，遊客既能知性也有感性，既深度也可遨遊鄒族文化與生態保育。
陳泰安說，四生首度參賽，在全國各大專院校觀光科技近百組強敵環伺下脫穎而出，著實是「過關斬將」的一戰，成果斐然是對他們平時努力的最佳回報。
目前是三年級，同時為組長的范桂鳳說，對參賽者而言，要入選真的很困難，大家仍專注在作品上，努力呈現所學，此次能得獎，相當開心。
陳泰安說，學校結合理論與實務，指導學生深度認識生態旅遊，這項遊程帶領遊客透過親身體驗，認識鄒族文化與生態的深度結合，若旅行社有興趣推出產品，也可與學生洽談，可立即合作上線推出。
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