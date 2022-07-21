寶庫阿里山 林管處iNaturalist app 邀公民科學家紀錄

嘉義林管處觸口自然教育中心，今年辦「寶庫阿里山」iNaturalist四季森林生物速查趣活動 ，夏、秋季爲7月22日及11月12日，盼提升學生科學調查素養，冬、秋舉辦的兩梯次後，已有約800筆生物資料上傳，成果豐碩。活動資訊詳觸口自然教育中心臉書。

活動是由觸口自然教育中心環境教育教師進行iNaturalist軟體操作教學，帶領大家穿梭在阿里山國家森林遊樂區，利用iNaturalist記錄身邊觀察到的動植物。

並透過軟體留下觀察者名字、觀察時間、觀察地點、觀察的生物名稱、觀察到的生物證據等，建立基礎觀察能力，以行動實踐公民科學家的精神。

嘉義林管處表示，近期公民科學（citizen science）興起，廣大的公民投身科學，協助長期、定點的觀測，為科學研究注入源源不絕的量能，也擴大研究的範圍及深度。