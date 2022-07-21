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寶庫阿里山 林管處iNaturalist app 邀公民科學家紀錄
嘉義林管處觸口自然教育中心，今年辦「寶庫阿里山」iNaturalist四季森林生物速查趣活動 ，夏、秋季爲7月22日及11月12日，盼提升學生科學調查素養，冬、秋舉辦的兩梯次後，已有約800筆生物資料上傳，成果豐碩。活動資訊詳觸口自然教育中心臉書。
活動是由觸口自然教育中心環境教育教師進行iNaturalist軟體操作教學，帶領大家穿梭在阿里山國家森林遊樂區，利用iNaturalist記錄身邊觀察到的動植物。
並透過軟體留下觀察者名字、觀察時間、觀察地點、觀察的生物名稱、觀察到的生物證據等，建立基礎觀察能力，以行動實踐公民科學家的精神。
嘉義林管處表示，近期公民科學（citizen science）興起，廣大的公民投身科學，協助長期、定點的觀測，為科學研究注入源源不絕的量能，也擴大研究的範圍及深度。
嘉義林管處指出，「iNaturalist」愛自然App不只可以上傳觀察到的物種資訊，也可以幫助他人鑑定物種，解決了公民科學家在物種辨識上的困難，結合專業與非專業人力的長處，一起建立基礎生態資料。
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