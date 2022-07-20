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台師大媒體素養營 偏鄉學童化身小記者做中學

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣師範大學大眾傳播研究所7月18日起連續三天，在屏東縣大路關國民中小學舉辦媒體素養營。圖／台師大大傳所提供
台灣師範大學大眾傳播研究所7月18日起連續三天，在屏東縣大路關國民中小學舉辦媒體素養營。圖／台師大大傳所提供

台灣師範大學大眾傳播研究所7月18日起連續三天，在屏東縣大路關國民中小學舉辦媒體素養營，課程內容包含媒體素養、網路霸凌與多元平等三大主題，也透過「小小特派員」活動，讓偏鄉學童化身小記者，親身體驗記者採訪過程，瞭解到記者工作的不易，並從中學習辨識資訊真偽。

台師大大傳所表示，營隊爲期三天，課程包含媒體素養、網路霸凌與多元平等三大主題，以問卷事先了解學生的興趣愛好、網路使用習慣，及其主要關注議題，課程也設計大量的案例分析與體驗活動，並首次結合密室逃脫，讓學生透過情境互動與團隊合作進行學習。

本次營隊由13位大傳所的學生和20位大路關國民中小學的學童共同參與。大路關中小學國中部主任刁正如表示，學童習慣使用3C產品接收資訊，過往學校大多提供電腦基本技能培訓，缺乏社群與網絡素養相關的課程，本次營隊課程多元，可以培養學童辨識真假訊息的能力，也能讓學童懂得更加安全且聰明的使用網路。

為期三天的媒體素養營今天迎來尾聲，透過「小小特派員」活動，讓偏鄉學童化身小記者，親身體驗記者採訪過程，瞭解到記者工作的不易，也從中學習辨識資訊真偽。除了融入媒體實務概念，更讓學童們樂在其中，發揮自己獨特的創造力，並且勇於表達自己對於媒體素養的看法，努力爭取團隊榮譽。

大路關中小學八年級葉同學表示，平常喜歡使用臉書、IG，以前都是用課本在教網路相關的內容，不夠有趣，營隊的課程相對融入了很多活動，比較可以深入瞭解知識，讓課本學到的東西更加活靈活現，以後還會想繼續參加媒體素養營。

第一次參加營隊的隊輔蔡同學表示，透過偏鄉服務能夠看到更多不同地區孩子的樣貌，有別於固有印象，偏鄉學童也慣於使用3C產品接收資訊，卻缺乏相應的媒體素養教育，希望這次營隊可以幫助他們正確的使用網路，學習友善地與他人溝通，能夠保護自己，也能尊重他人。

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