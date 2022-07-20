嘉中生為國爭光傳捷報 化奧競賽再添金牌

2022年「第54屆國際化學奧林匹亞競賽」傳來捷報，我國代表隊共獲得4金佳績，國際排名第1名，其中1金由就讀嘉義高中科學班劉耀璘同學奪下，這是繼科學班劉宸安、黃亮昕榮獲生奧雙金後，嘉中生為國贏得的第3面金牌。

嘉義高中表示，受疫情影響，本屆賽事改為線上賽，科學班2年18班的劉耀璘在國內大學10多名教授組成的輔導團考核下，歷經國內初選、冬令選拔營、複選、決選營4階段，從1742名學生當中脫穎而出，榮獲國手資格，代表我國參加比賽。

劉耀璘於本次獲得的2022國際化奧金牌，也是嘉中近20年來的第一面化奧金牌。

校方表示，劉耀璘國中時期並沒有先修化學，在考上嘉中科學班後，便醉心於化學領域，並專注積極學習。高一時期已榮獲清華盃銀牌，並入選化奧研習營，雖然高一於化奧並未入選國手，但他反而更加堅定自信，與老師及同學們自組「午休不休息」的讀書會，透過與老師及同學們互相討論，腦力激盪。

經過這些努力，劉耀璘於高二時期即獲獎不斷，如清華盃金牌、全國化學學科能力競賽二等獎，到最後入選國手。

導師暨化學指導老師洪瑞鼎表示，耀璘熱情活潑，喜歡接觸多元事物，是一位神奇小子，於體育，音樂及才藝都有傑出表現。在學校運動會帶領同學們榮獲400接力，1600接力及大隊接力第二、三名。個人100及200公尺也獲得第二名佳績。音樂部分，從小就讀音樂班，於鋼琴及小提琴都有深厚的造詣。也為了班上自我挑戰社的花蓮志工活動，自學魔術表演，時常分享表演讓老師及同學觀賞，娛樂大家。

校長陳元泰表示，嘉中科學教育基本功紮實，才能在一年中一舉拿下三金，榮耀國際、為校爭光，除了是全體教學團隊的努力外，還要特別感謝中正大學與嘉義大學2所合作大學，在學生修課、專題講座及相關實驗訓練等方面的協助與指導。