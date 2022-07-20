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華梵大學開辦無人機空拍班　一身份免費現賺2萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
華梵大學7月25日起將推出為期八天「無人機飛行空拍剪輯班」，開放民眾報名。圖／華梵大學提供
華梵大學7月25日起將推出為期八天「無人機飛行空拍剪輯班」，開放民眾報名。圖／華梵大學提供

華梵大學今（7/20）表示，今年暑假開辦一系列「暑期體驗學習課程」，7月25日起將推出為期八天「無人機飛行空拍剪輯班」，開放民眾報名，華梵大學大一新鮮人則可面費參加，搶先賺到2萬課程。

台灣無人機相關產業前景大好，華梵大學歷年開辦無人機菁英飛手培訓班均一位難求，今年2月再成立雙北地區綜合大學首座無人機學術科專業考場，並規畫開設無人機系統開發、組裝、維修、飛行、考照、產業應用六合一模組課程，輔導學生於畢業前取得無人機操作證照，提升就業競爭力。

華梵大學表示，今年暑假特別開辦「無人機基本飛行暨空拍剪輯班」，由全台第一批取得無人機飛行證照的江明福總教官團隊，於國家考場帶領學員實地操課，從定點起降、四面停懸等基本飛行訓練開始學起，再加入航拍攝影構圖運鏡、各式場景拍攝、航拍剪輯後製實作等課程，希望將原本毫無概念的生手，打磨成能駕馭無人機飛越天際的菁英飛手。

華梵大學說明，無人機基本飛行暨空拍剪輯班開課時間為7月25日至8月4日的周一至周四，為期八天，課程費2萬元並供住宿，一般民眾皆可報名參加。今年透過獨招等管道錄取華梵的準大一新生，則享有課程費全免優惠，現賺2萬元。

除了無人機專業課程，華梵大學今年暑假也為高中職生與準大一新生陸續開辦多梯次「暑期體驗學習課程」，包括公仔3D建模，以及藍芽音箱DIY、空拍機飛行操作、網紅攝影、3D列印等特色課程。詳情請見華梵大學粉絲專頁。

華梵大學 空拍機 菁英

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