台灣小將化學奧林匹亞競賽摘4金 國際排名第1名

台灣參加第54屆國際化學奧林匹亞競賽傳來捷報，本屆競賽由中國主辦，在83個國家地區、84個參賽隊伍、326名參賽學生中，我國共獲得4金佳績，國際排名為第1名。金牌獲獎者，分別為建國中學陳品羲（個人排名第18名）、台中一中陳楷鈞（個人排名第29名）、竹科實中趙訢閎（個人排名第30名)，以及嘉義高中劉耀璘（個人排名第36名)，表現優異。

受疫情影響，本屆國際化學奧林匹亞競賽改為線上賽，各國代表隊伍在各自國內尋覓符合大會規定場地參賽，並依規定建置競賽環境及安排監督人員。我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經國內初選、冬令選拔營、複選、決選營4階段，從1742名學生當中，選出4名代表我國參加比賽。

這次代表團由台師大化學系教授李位仁擔任我國代表團領隊、呂家榮教授擔任副領隊，並由中央研究院化學所研究員尤嘯華、台灣大學化學系教授金必耀、王宗興、台師大化學系教授林震煌、吳學亮、李祐慈，以及中山女高教師曹雅萍協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，7月10至18日參加競賽，大會於18日公布成績並舉行閉幕典禮。

陳楷鈞是台中一中科學班學生，他在國二那年偶然在圖書館翻到一些化學的書籍，從此開啟了化學學習之路，他一本一本的把圖書館書架上相關的書籍讀完，高中後才知道有這個競賽，很多化學知識都是靠自學學來的，在各種嚴酷的考試挑戰下，簡直破綻百出，最後複選失利後，決定回歸基礎，穩扎穩打，今年總算不枉努力。

劉耀璘來自嘉義高中，他也是在閱讀越多化學後，對化學產生越來越多的興趣，並暗自立下了成為化奧國手的這個目標。高一時很幸運的進了冬令營，儘管結果不是很理想，高二這年重心幾乎放在化奧，很幸運的一路進到了12人，並當上國手，這段獨特的經歷，也帶給他高中一段最令人難忘的回憶。

趙訢閎就讀竹科實中科學班，小時候比起靜靜的看天馬行空的童話故事，更喜歡動手操作、走進大自然。升上國中，馬上就被化學科「親自動手做」，以及過程中豐富的顏色變化所吸引。而在國中資優班多了很多能夠操作實驗的機會，高一參加學長舉辦的化學競賽討論會後，便萌生了參加化學競賽的想法。起初雖不是很順利，比賽結果不盡理想，但感謝自己堅持下去、不斷努力。

陳品羲也就讀於建中科學班，從高一參加完國中科奧的國際賽後，便把化奧國手為高中生涯的最大目標。高一時很幸運的入選的冬令研習營，因為實力不足外加考試發揮失常，只得到了二等獎。到了高二入選國手選拔營，最後仍然以些微的差距與國手擦身而過。自己曾有放棄化奧的念頭，但回想過往努力，貿然放棄會非常可惜，決定在高三時再努力一次。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可依獲獎別保送或推薦大學院校。另於競賽獲金牌、銀牌、銅牌者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。