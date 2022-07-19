罕病馬凡氏症女孩考上雄女 從校排700多名拚5A27點

高雄市五福國中畢業生洪育琳罹患罕見疾病馬凡氏症，因病常住院影響學業，國一、二校排700多名，開刀後國三全力衝刺，會考拿到5A27點的佳績。今天免試入學放榜，她不靠加分、靠實力錄取雄女。

「馬凡氏症」是一種全身性結締組織病變的疾病，發生率約為5千至1萬分之1，會較平常人高瘦。洪育琳說，她是在小學四年級發病，常常進出醫院。

洪育琳在國小六年級時獲總統教育獎，因為患有罕病馬凡氏症，四肢較細長脆弱，隨著年紀增長，側彎的脊椎逐漸壓迫心臟。她喜歡拍攝影片與剪輯，曾獲107年廣達游藝獎導覽達人首獎，獲邀至俄羅斯，拍攝嚴寒中人們的陽光笑臉。

五福國中教師說，為維持身體正常姿勢，育琳開刀前需穿著鐵架，還要長期做復健，有時坐不住還得躺下，老師和同學們也很照顧她，即使躺著也想要上課，考上雄女是她的目標。