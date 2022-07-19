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影／楊鎮浯接見總統教育獎得主陳宥安 鼓勵勇敢追夢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯今日上午特別接見2022年總統教育獎陳宥安同學，並致贈程儀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今日上午特別接見2022年總統教育獎陳宥安同學，並致贈程儀。記者蔡家蓁／攝影

就讀金湖國中三年級、今年畢業的陳宥安，獲得2022年總統教育獎殊榮，預定8月5日到台灣接受總統表揚，金門縣長楊鎮浯今日上午特別接見陳宥安同學，楊鎮浯除致贈程儀為陳宥安壯行外，也鼓勵他未來好好學習，勇於追逐夢想，做個有用的人。

楊鎮浯在今天上午11時於縣長室接見陳宥安，與宥安媽媽陳姵臻及湖中校長謝志偉、導師蔡佩芳等人，教育處長黃雅芬也在場陪同。

相當害羞的陳宥安說，當初也沒想到會得獎，感謝一路上幫助他們的人，他說，未來想當1名藥劑師，希望將來有一天，也能用他的能力去幫助別人。

「宥安帶給他很多啟發」， 楊鎮浯說，他在跟他同年紀的時候，整天只想著玩，宥安卻靠自身的努力，讓大家看到他出類拔萃的表現；他也提及，宥安媽媽很辛苦，宥安如今的表現，就是給媽媽最好的回報。

陳宥安出自單親家庭，幼時即因動作協調等因素，經鑑定為ADHD（注意力不足過動症），但他克服許多不便，不只功課名列前茅，友愛同學、樂於助人，同時表現出成熟自律，本著吃苦耐勞的特點，堅持朝向自己的興趣及理想邁進。

蔡佩芳也說，陳宥安以奮發向上、自我實現的優異表現，經過校內、縣內遴薦初審及教育部複審，在全國352人推薦名單中，經審慎初選，再從複選167人中脫穎而出，榮獲2022總統教育獎國中組18位得獎者殊榮。

蔡佩芳表示，陳宥安多才多藝，他長期參與國樂社訓練，並代表學校參加民俗才藝觀摩演出及校慶社團成果發表，演出精湛，曾獲109學年度全國學生音樂比賽國樂合奏國中團體B組決賽優等佳績。且他曾獲頒慈濟「新芽獎學金－國中組特殊表現獎」肯定；且其學業表現優異，名列前茅，連續榮獲金門縣政府108、109、110學年特殊教育教育獎學生獎助學金；另發揮團隊合作精神，班際大隊接力比賽榮獲八年段、九年段第三名；普及化學習領域趣味競賽七年級組第三名；金門地區第61屆中小學科學展覽會，作品「焦糖瑪奇朵」榮獲國中組數學科第三名等。

見面會上，楊鎮浯在宥安媽媽、學校師長的補充說明之後，除了佩服宥安能用努力的表現回報給愛他的人，並勉勵宥安將來要成為有能力回饋社會的人；也強調會繼續改善教育環境，讓孩子可以安心無虞的求知、求學。

金門縣長楊鎮浯今日上午特別接見2022年總統教育獎陳宥安同學，勉勵他勇敢追夢。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今日上午特別接見2022年總統教育獎陳宥安同學，勉勵他勇敢追夢。記者蔡家蓁／攝影
2022年總統教育獎得主陳宥安即將赴台領獎，他的媽媽陳姵臻滿懷感恩。記者蔡家蓁／攝影
2022年總統教育獎得主陳宥安即將赴台領獎，他的媽媽陳姵臻滿懷感恩。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天特別接見2022年總統教育獎得主陳宥安，鼓勵他勇敢追夢，高喊加油。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天特別接見2022年總統教育獎得主陳宥安，鼓勵他勇敢追夢，高喊加油。記者蔡家蓁／攝影

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