地理奧林匹亞競賽獲佳績 台灣學子摘1金3銀、國際排第4

第18屆國際地理奧林匹亞日前登場，今年共計54國、206位選手參賽，為歷年之最。台灣選手葉柏輝、吳語堂、薛如桓、盧郁安拼出個人1金3銀、全隊總得分排名第三，僅次於新加坡、立陶宛；以及總獎牌數排名第四名的好成績，僅次於新加坡、立陶宛、羅馬尼亞。

本次參加「國際地理奧林匹亞」選手團包括葉柏輝（高雄中學應屆畢業，考上台大大氣系）、吳語堂（台中一中應屆畢業，考上台大醫學系）、薛如桓（薇閣中學應屆畢業，考上台大大氣系）、以及盧郁安（高雄中學高二升高三）等四位選手，由台灣師範大學地理學系副教授吳秉昇、台中一中教務主任彭佳偉擔任領隊。競賽結果個人部分由葉柏輝獲得金牌，吳語堂、薛如桓、盧郁安三位也都獲得銀牌。

「國際地理奧林匹亞」競賽自1996年開始，選手資格限16至19歲學生經由全國賽遴選者參加。競賽主要包含三項測驗，野外實察測驗(Fieldwork Exercise)和地理議題(Written Response Test)各佔40%，多媒體測驗(Multi-media Test)佔20%。

和其他學科的奧林匹亞賽事不同之處，地理科奧賽全程以英文應試作答，因此選手必須兼具學科能力、外語實力、以及論述表現，難度極高。值得一提的是，本屆「國際地理奧林匹亞」參賽隊伍共計54國、206位選手參賽，為歷年之最。

領隊老師吳秉昇表示，有了去年線上競賽的經驗，今年培訓心情上比較從容，但5月Omicron疫情大爆發，為求安全防疫，還是採用線上培訓。培訓團隊由台師大地理學系張峻嘉老師領軍，配合線上競賽形式，選手練習野外實察測驗(Fieldwork Exercise)特別加強上機作答，包括增加Google Maps、Google Earth等數位工具運用、簡報製作，甚至答案卷掃描上傳等作業熟悉。

國際地理奧林匹亞兼顧個人選手能力和團隊合作解題的觀點，本次海報競賽題目圍繞「海洋塑膠汙染」主題，選手們需要分工合作從資料查詢、繪製地圖、到資訊統整在ㄧ張海報上說明自己國家的汙染影響、減少汙染的挑戰、以及有甚麼創新作法去降低水系統中塑膠汙染。

獲得金牌的葉柏輝是第二次才爭取到國際參賽資格，非常積極準備，他認為，今年自然地理與環境永續議題的比重略高，對自己較為有利、勝出奪牌。

而在這四位選手中，葉柏輝、薛如桓、盧郁安等三人，都曾參加過國內專為國中小學生舉辦的「國家地理知識大競賽」，顯示從小就對地理與環境等相關領域感到高度興趣，奠定良好基礎。