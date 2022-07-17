屏中數資班高一生赴德留學 熱心校友、基金會贊助學子

屏東高中數理資優班一年級學生林柏澔錄取世界聯合學院分校，德國的羅伯特・博世學院 UWC Robert Bosch College （UWC RBC），今年8月下旬將赴德留學兩年，為幫助學生圓夢，屏中校友、屏榮實業集團總經理吳弘哲與陳啟川文教基金會各捐助10萬元，希望柏澔透過國際交流，讓世界認識台灣。

林柏澔是UWC首位來自屏東高中學生，今年8月下旬赴德國展開兩年IB國際大學預科學程（IB Diploma Programme）。柏澔是家中獨子，他說，UWC提供兩年約80％獎學金，但父親去年因病無法工作，家中經濟狀況不樂觀，扣除獎學金，自費額與機票錢加總，兩年仍須60萬元，家中僅提供30萬元，另外30萬元，他透過募資平台發起募資。

林柏澔在募資平台發起募資，屏中校友、屏榮實業集團總經理吳弘哲、陳啟川文教基因會獲悉後，決定各捐助10萬元，贊助學生出國念書，期盼柏澔用音樂專長，讓大家認識台灣。

屏東高中校長陳國祥說，屏中願景是從屏東出發，培養國際視野，柏澔很有想法，他看到孩子們有獨立思考、自信、勇敢去闖世界，學校原預計提出循環基金方式幫助學生，柏澔運用募平台方式，受相關單位重視，有很多人善心幫助，他相信柏澔更有自信踏出去，實現夢想，也期盼透過善循環，未來回饋社會。

屏中傑出校友王鴻圖，代表屏榮實業集團總經理吳弘哲出席捐贈儀式，王鴻圖說，未來考慮透過循環基金方式，讓有學生想要去國外或參加活動，但在資金上有困難，透過屏中校友捐助一筆錢，讓這筆資金循環使用，學生使用這筆錢後，五年十年以後，有能力再還原先所運用的錢，讓善循環。

林柏澔選擇高中出國念書，他說，高中時期接觸到不同國家人們，想更認識多元文化。台灣的學科教育很扎實，培養全方面基本能力，他希望能拓展視野，選擇國外教育。

林柏澔從小學習鋼鋼琴、大提琴，國中小念音樂班，110學年度還獲全國學生音樂比賽屏東縣初賽大提琴冠軍。他說，音樂扮演重要角色，不同族群之間溝通工具與增進跨文化了解和包容。