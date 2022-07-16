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成功高中百年校慶餐會 校友踴躍捐輸為母校募得500萬元

聯合報／ 記者高凌雲
成功高中校友會理事長陳盛沺晚上帶領校友齊唱成功高中校歌，陳盛沺早年就讀成功中學初中部與高中部，大學考取成功大學，陳盛沺說，他的求學生涯與成功緣分很深，初中到大學，都是讀成功。攝影/記者高凌雲
成功高中校友會理事長陳盛沺晚上帶領校友齊唱成功高中校歌，陳盛沺早年就讀成功中學初中部與高中部，大學考取成功大學，陳盛沺說，他的求學生涯與成功緣分很深，初中到大學，都是讀成功。攝影/記者高凌雲

台北市百年歷史的成功高中，今天舉行校慶百年餐會，歷屆畢業於成功高中的傑出校友，踴躍捐輸，為母校募得500萬元，成功高中校友會理事長陳盛沺、新光金控董事長吳東進、萬海陳朝亨、陳致遠父子等四人各捐100萬，國民黨台北市議員戴錫欽是成功高中傑出校友，也捐贈10萬元給母校。

1922年台灣各地設立了五所中學校，包括台北二中（現為成功高中）、新竹中學、台中二中、台南二中（今台南一中）、高雄中學。今年適逢這五校建校100周年，成功高中、新竹高中、台中二中、台南一中、高雄中學是傳統著名男校，除了成功，其他學校已開始招收女生，校友仍然以男生居多。各校校友人才輩出、出將入相，在產、官、學界多有名人，校友皆為社會中堅，在各行各業都有卓越貢獻。

今天晚上成功高中校友會主辦的校友餐會，原本預定5月舉行，因為疫情影響，延到7月，許多校友都期待這場百年盛事，晚上餐會在全體校友齊唱成功高中校歌後，熱鬧揭開序幕，許多校友還是畢業離校數十年來，第一次有機會重唱校歌，心情都非常激動。

成功高中

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