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數學奧林匹亞競賽傳捷報 台灣小將摘金、國際排名第14

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數學奧林匹亞競賽傳捷報 台灣小將摘金、國際排名第14

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
我國數學奧賽代表隊傳回捷報，今年獲得獲得1金、2銀、3銅好成績。左起廖郅暟、吳柏翰、嚴暐華、張齊安、張博甡與喬奕翔。圖／教育部提供
我國數學奧賽代表隊傳回捷報，今年獲得獲得1金、2銀、3銅好成績。左起廖郅暟、吳柏翰、嚴暐華、張齊安、張博甡與喬奕翔。圖／教育部提供

台灣參加2022年「第63屆國際數學奧林匹亞競賽」傳回捷報，在104個國家地區、地區參賽隊伍以及589名學生中，我國代表團獲得1金、2銀、3銅，成績國際排名第14名，高雄市立高雄高級中學學生吳柏翰摘下金牌，個人排名第23名。

第63屆國際數學奧林匹亞競賽由挪威主辦。本次代表團由國立台灣師範大學數學系副教授林延輯擔任代表團團長，國立陽明交通大學智慧計算與科技所副教授魏澤人擔任領隊、國立清華大學計算與建模科學研究所副教授李俊璋擔任副領隊，並由前國手李品宏、林庭風協助競賽試題翻譯以及成績仲裁，7月5至16日參加競賽，大會已於台灣時間15日晚間9時舉行閉幕及頒獎典禮。

我國代表隊本次獲得1金、2銀、3銅成績，國際排名第14名，較2021年國際排名第9名成績略下滑。我國自1992年參加數學奧賽以來，2014年摘下4金2銅國際排名第3，獲得史上最佳成績；其次則為1993年、1998年、2016年均獲得國際排名第5。

今年代表隊高雄中學學生吳柏翰摘下金牌，個人排名第23名；2位銀牌獲獎者，分別為台中一中學學生廖郅暟個人排名第45名、建國高級中學學生喬奕翔個人排名第84名；3位銅牌獲獎者，分別為建國高級中學學生張齊安個人排名第187名、竹科實中學生張博甡個人排名187名以及建國高級中學學生嚴暐華個人排名第230名。

為獎勵學生表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得奧賽金、銀、銅牌獎者，可依獲獎別保送或推薦大學院校，另可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元與5萬元不等獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項，擇最高獎額辦理。

國教署表示，競賽明年由日本主辦，將持續選、培訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流並爭取榮譽。我國自1992年起參加國際數學奧林匹亞競賽，參賽至今總計榮獲43金、99銀、35銅及8榮譽獎。

我國數學奧賽代表隊今年摘下1金、2銀、3銅。圖／教育部提供
我國數學奧賽代表隊今年摘下1金、2銀、3銅。圖／教育部提供

奧林匹亞 教育部 金牌

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