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苗栗東河、泰興學童「嚴重優秀」 勇奪全國族語競賽獎盃2座

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉東河國小在瀕危語別國小組獲亞軍，縣府加碼頒贈1萬元獎金。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉東河國小在瀕危語別國小組獲亞軍，縣府加碼頒贈1萬元獎金。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣南庄鄉東河國小、泰安鄉泰興國小月初參加第7屆全國原住民族語單詞競賽，分別在瀕危、一般語別國小組獲亞軍，為苗栗縣帶回2座獎盃，創下歷年最佳參賽成績，縣長徐耀昌上午接見表揚，頒贈加碼獎金1萬元，兩校學童充滿信心，都決心明年要抱回冠軍獎盃。

縣府原住民族事務中心指出，今年原住民族語單詞競賽7月2、3日在台師大舉行，去年比賽因疫情停辦，今年恢復，參賽踴躍， 共有14縣市50支隊伍報名，苗栗縣派出5校5隊陣容，結果東河國小在瀕危語別國小組、泰興國小在一般語別國小組雙雙獲得亞軍，各獲大會頒發6萬元獎金。

東河國小4年來三度參賽都贏得亞軍，今年決賽再次迎戰宿敵高雄市興中國小，可惜未能挑戰成功；泰興國小先前曾獲優勝、殿軍，這屆再接再厲，從初賽一路挺進決賽，最後在延長賽以1題之差與冠軍失之交臂，有選手當場紅了眼眶，競賽緊張過程讓北上加油的縣議員黃月娥直說透不過氣來。

東河國小校長高清菊、泰興國小校長盧曉玲上午帶學生到縣府接受表揚，縣議員楊文昌、黃月娥也趕來勉勵， 會場播放孩子們在決賽過程的影片，分享競賽的臨場感和緊張氣氛。

徐耀昌說，從大家答題時炯炯有神、清晰有力，可感受到小朋友說族語的自信力，兩校勇奪亞軍獎盃，歸功於平日練習所下的功夫及師長的指導。東河國小選手風雲程、泰興國小林佳穎受訪時也都展露自信，表達明年要拿回冠軍的決心。

東河國小這次贏得佳績，原住民立委伍麗華還寄賀喜紅榜到校，除了用「狂賀、猛賀、用力賀」字眼，還以「嚴重優秀」的特別用詞表達讚許，校方開心地發表在臉書，成為趣味話題。

苗栗縣南庄鄉東河國小、泰安鄉泰興國小參加全國原住民族語單詞競賽，分別在瀕危、一般語別國小組獲亞軍，為苗栗縣帶回2座獎盃。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉東河國小、泰安鄉泰興國小參加全國原住民族語單詞競賽，分別在瀕危、一般語別國小組獲亞軍，為苗栗縣帶回2座獎盃。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣泰安鄉泰興國小獲一般語別國小組亞軍，縣府加碼頒贈1萬元獎金。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣泰安鄉泰興國小獲一般語別國小組亞軍，縣府加碼頒贈1萬元獎金。記者胡蓬生／攝影
南庄鄉東河國小、泰安鄉泰興國小參加全國原住民族語單詞競賽，分別在瀕危、一般語別獲亞軍，為苗栗縣帶回2座獎盃，兩校師生上午在縣府接受表揚。記者胡蓬生／攝影
南庄鄉東河國小、泰安鄉泰興國小參加全國原住民族語單詞競賽，分別在瀕危、一般語別獲亞軍，為苗栗縣帶回2座獎盃，兩校師生上午在縣府接受表揚。記者胡蓬生／攝影

原住民 苗栗縣 徐耀昌

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