偏鄉學童繪畫印製特色口罩義賣 首批完售趕印第2批　

彰化縣育德國小雖是偏鄉小校，但不妄自菲薄，最近學校以學童繪製的家鄉二林鎮物產和風景致，製作五種圖案的特色口罩，第一批1250片銷售一空，學校委託口罩工程趕製，為了不讓認購的善心人士向隅。

育德國小學生68人，10年前定調發展藝術人文課程，除了校內老師，也對外尋找專業人才協助學校推動特色教育，翌年請到主修藝術的新住民王莉擔任指導老師教繪畫等藝術創作，小朋友學習三成有成，2015年在二林鎮立圖書館舉辦第一次學生成果展，獲得很大迴響。

美展得到好評，學童受到激勵，都很樂意參加非升學類的藝術人文課程，育德國小每隔一天，等於兩年舉辦一次藝術成果展。下次展期訂在明年4月，學童作品豐富，繪畫題材從二林鎮東螺溪木棉花、信仰中心仁和宮和農特產品紅龍果、葡萄，及二林最近栽種的園藝花卉紫鳶尾，另有立體彩繪、故事繪本等，學校從中挑選五種圖案製作口罩。

王莉今天表示，製成口罩的五種圖案分別是仁和宮、木棉花道、木棉花特寫、紫鳶尾、葡萄，校長許瑞芳希望義賣口罩為育德籌募教育基金和藝文生根課程費用，第一批製作1250片，每片10元，埔心鄉善心企業家許增鏞獲知後，一口氣認購1000片，付款後並未取走，回贈學校使用，剩餘250片被多名善心人士購買。