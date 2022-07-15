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竹市建華國中新建1.2億元教學大樓墨霜樓 8月完工

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
代理市長陳章賢今天赴建華國中視察墨霜樓教學大樓工程進度，建築師羅婷頤講解工程進度。圖／市府提供
代理市長陳章賢今天赴建華國中視察墨霜樓教學大樓工程進度，建築師羅婷頤講解工程進度。圖／市府提供

新竹市建華國中因教室量體不足，連同教育部補助投入1億多元興建教學大樓「墨霜樓」，是該校建校80年來最大規模校園改造。

代理市長陳章賢今天赴校視察，確認工程進度98.74%，要求工程如質如期順利完工，預計今年暑假完工，好迎接新生入學。

陳章賢說，建華國中校內已逾60年的「第一棟」教學大樓原規畫拆除重建，但2017年11月被核定為歷史建物，需進行修復再利用計畫，因此保留。市府獲教育部國教署補助7128萬元，加上市款5172萬元，在校內新建4層樓、20間教室量體的教學大樓。

工務處指出，新建校舍建築往南退縮，置入二層樓高透空風廊，高度尺度也呼應第一棟歷史走廊，與歷史建築共同圍塑人文中庭，做為校園的學習中心，建築同時往西退縮，與第二棟留設出活動穿廊。另透過樓梯錯位，引入自然光線，可眺望十八尖山。

負責整體規畫設計的張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所表示，建華國中第一棟的教學大樓具有日治時代特色，透過整理並保留景觀，讓歷史風貌完整呈現，也配合新的空間使用規畫，將新建校舍與中庭串聯起來。

陳章賢在建築師羅婷頤等人陪同下視察新建大樓的每個角落，包含一般教室、校史室、樓梯間與廁所等等，確保工程如期完成，也細心提醒冷氣管線要配合教室顏色及設計，給孩子舒適美觀的學習環境。

建華國中校長黃信騰說，新校舍經由全校師生共同參與投票，取名為墨霜樓，希望在校讀書的學生都能好學不倦並具有理性思考的能力。未來墨霜樓包含3間辦公室、1間會議室、5間專科教室及11間普通教室，外觀素雅簡潔，與現有校舍完美融合。

建華國中墨霜樓預計於8月完工。圖／市府提供
建華國中墨霜樓預計於8月完工。圖／市府提供
代理市長陳章賢進校長室看整體環境設計。圖／市府提供
代理市長陳章賢進校長室看整體環境設計。圖／市府提供

歷史建築 教育部

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