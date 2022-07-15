爸檢查兒子數學作業「怎麼怪怪的？」 眾人讚人才：邏輯很棒

相信不少家長在檢查孩子的作業時，總是會看到讓人哭笑不得的答案，一名家長在臉書分享兒子的數學作業，題目要求依照數字順序由小寫到大，但是這名爸爸看到一半卻覺得怪怪的，照片PO上網後讓不少網友大讚孩子邏輯很棒。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出兒子的數學作業，題目要求學生數字接龍，依照順序由小到大填入空缺的數字。一開始填的答案都正常，但從40到53這段數字，因為方向變成由右寫到左，沒想到兒子也跟著將數字位置「由右到左」，讓爸爸看了很傻眼。

從照片看到孩子將41寫成14，42變24、43也寫成34，個位數和十位數數字左右互換，依此類推寫到52，原PO哭笑不得的說「兒子的作業，怎麼感覺怪怪的？」

不少人對於孩子的邏輯反而給予讚賞，「正常，因為變成由右邊往左邊寫，大腦會被誤導寫字筆順方向」、「這思考邏輯不錯，可以好好引導這思考邏輯不錯，可以好好引導」、「沒錯啊！他順著方向寫而已」、「順序感很正確的孩子呢」、「這邏輯不錯，要好好栽培」、「很有空間感，理科人才」、「很有方向感啊」、「天才，有數學頭腦的小孩」。

還有網友指出孩子可能是左撇子才會將數字寫顛倒，「左撇子嗎？」、「一定是左手寫的，我兒子也是左撇子，左手寫會寫顛倒」、「我女兒也是左撇子，她也很常寫顛倒」、「兒子是左撇子，別硬要改…讓他發展」。